WhatsApp zaprezentował innowacyjną funkcję, która automatycznie wycisza połączenia z nieznanych numerów, zwiększając prywatność i kontrolę użytkowników. Nowa funkcja jest odpowiedzią na liczne skargi dotyczące spamu w Indiach, największym rynku aplikacji czatu z ponad 500 milionami użytkowników.

Mark Zuckerberg ogłosił funkcję wyciszania połączeń i nową opcję sprawdzania prywatności we wtorek, podkreślając zaangażowanie aplikacji w prywatność i kontrolę użytkowników. Dzięki funkcji automatycznego wyciszania, WhatsApp daje użytkownikom możliwość skuteczniejszego odsiewania niechcianych połączeń.

Aby włączyć tę funkcję, użytkownicy mogą przejść do Ustawienia > Prywatność > Połączenia i wybrać opcję "Wycisz nieznanego rozmówcę". Podczas gdy połączenia z nieznanych numerów będą automatycznie wyciszane, nadal będą pojawiać się w powiadomieniach i na liście połączeń aplikacji. Pozwala to użytkownikom sprawdzić, czy nieodebrane połączenie pochodziło od kogoś, kogo znają, ale nie zapisali jego danych kontaktowych.

Po odebraniu połączenia z nieznanego numeru na wyświetlaczu pojawi się numer z komunikatem "wyciszony nieznany numer". Funkcja ta podkreśla nacisk WhatsApp na prywatność i kontrolę użytkownika, zapewniając użytkownikom poczucie bezpieczeństwa podczas korzystania z aplikacji.

Oprócz funkcji wyciszania połączeń, WhatsApp wprowadził nową funkcję sprawdzania prywatności, zaprojektowaną w celu zwiększenia świadomości użytkowników na temat różnych ustawień prywatności aplikacji. Znajdująca się w sekcji Prywatność, kontrola prowadzi użytkowników przez wiele kroków, aby pomóc im zrozumieć i uzyskać dostęp do różnych kontroli prywatności, takich jak "Wybierz, kto może się z Tobą skontaktować", "Kontroluj swoje dane osobowe", "Dodaj więcej prywatności do swoich czatów" i "Dodaj więcej ochrony do swojego konta".

Dzięki temu procesowi użytkownicy mogą zmieniać ustawienia, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe, wybierać, kto może dodawać ich do grup, zarządzać domyślnym czasem znikania wiadomości i kontrolować, kto może zobaczyć ich zdjęcie profilowe. Aktualizacje te jeszcze bardziej podkreślają zaangażowanie WhatsApp w zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego dla użytkownika doświadczenia w stale ewoluującym świecie komunikacji.

