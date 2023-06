WhatsApp heeft een innovatieve functie onthuld waarmee oproepen van onbekende nummers automatisch het zwijgen worden opgelegd, waardoor de privacy en controle van gebruikers worden verbeterd. De nieuwe functie is een reactie op de vele klachten over spamoproepen in India, met meer dan 500 miljoen gebruikers de grootste markt voor de chat-app.

Mark Zuckerberg kondigde de functie voor het automatisch uitschakelen van oproepen en een nieuwe optie voor privacycontrole dinsdag aan en benadrukte daarmee de toewijding van de app aan de privacy en controle van zijn gebruikers. Met de functie voor het automatisch uitschakelen van oproepen geeft WhatsApp gebruikers de mogelijkheid om ongewenste oproepen beter af te schermen.

Om deze functie in te schakelen, kunnen gebruikers naar Instellingen > Privacy > Gesprekken gaan en de optie 'Onbekende beller zwijgen' selecteren. Gesprekken van onbekende nummers worden automatisch het zwijgen opgelegd, maar verschijnen nog wel in meldingen en de gesprekkenlijst van de app. Hierdoor kunnen gebruikers controleren of een gemiste oproep afkomstig was van iemand die ze kennen, maar waarvan ze de contactgegevens niet hebben opgeslagen.

Als je wordt gebeld door een onbekend nummer, wordt het nummer weergegeven met de melding 'onbekend nummer op stil'. Deze functie benadrukt de focus van WhatsApp op privacy en controle, zodat gebruikers zich veilig voelen wanneer ze de app gebruiken.

Naast de functie voor het uitschakelen van oproepen heeft WhatsApp een nieuwe functie voor privacycontrole geïntroduceerd om gebruikers bewuster te maken van de verschillende privacyinstellingen van de app. De check-up is te vinden in het gedeelte Privacy en leidt gebruikers door verschillende stappen om ze te helpen de verschillende privacyinstellingen te begrijpen en te openen, zoals 'Kies wie contact met je kan opnemen', 'Controleer je persoonlijke gegevens', 'Voeg meer privacy toe aan je chats' en 'Voeg meer bescherming toe aan je account'.

Via dit proces kunnen gebruikers instellingen zoals tweefactorauthenticatie wijzigen, kiezen wie hen kan toevoegen aan groepen, de standaardtimer voor het verdwijnen van berichten beheren en bepalen wie hun profielfoto kan zien. Deze updates benadrukken nogmaals de toewijding van WhatsApp aan het bieden van een veilige en gebruiksvriendelijke ervaring in de steeds veranderende wereld van communicatie.

Naarmate de moderne technologie zich blijft ontwikkelen, stelt het gebruik van no-code platforms zoals AppMaster ontwikkelaars en bedrijven in staat om voorop te blijven lopen met efficiënte, schaalbare oplossingen. AppMaster staat bekend om zijn innovatieve no-code platform dat het applicatieontwikkelingsproces voor web-, mobiele en back-endtoepassingen versnelt. Met duizenden tevreden klanten en een bewezen track record in high-performance applicaties, is AppMaster een uitzonderlijke keuze voor diegenen die hun applicaties willen optimaliseren en voorop willen blijven lopen in de technologie.