WhatsApp, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak susturan, kullanıcı gizliliğini ve kontrolünü artıran yenilikçi bir özelliği tanıttı. Yeni özellik, 500 milyondan fazla kullanıcısı olan sohbet uygulamasının en büyük pazarı olan Hindistan'daki çok sayıda spam çağrı şikayetine bir yanıt olarak geliyor.

Mark Zuckerberg, Salı günü arama susturma özelliğini ve yeni bir gizlilik kontrolü seçeneğini duyurarak, uygulamanın kullanıcılarının gizliliğine ve kontrolüne olan bağlılığını vurguladı. Otomatik sessize alma özelliği ile WhatsApp, kullanıcılara istenmeyen aramaları daha etkili bir şekilde eleme fırsatı verir.

Bu özelliği etkinleştirmek için, kullanıcılar Ayarlar > Gizlilik > Aramalar'a gidip 'Bilinmeyen arayanı sustur' seçeneğini belirleyebilir. Bilinmeyen numaralardan gelen aramalar otomatik olarak susturulurken bildirimlerde ve uygulamanın arama listesinde görünmeye devam edecek. Bu, kullanıcıların cevapsız bir aramanın tanıdıkları ancak iletişim bilgilerini kaydetmedikleri birinden olup olmadığını kontrol etmelerine olanak tanır.

Bilinmeyen bir numaradan arama alındığında, ekranda 'bilinmeyen numara sessize alındı' mesajıyla birlikte numara gösterilir. Bu işlevsellik, WhatsApp'ın kullanıcı gizliliği ve kontrolüne odaklandığını vurgulayarak kullanıcıların uygulamayı kullanırken kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.

Arama susturma özelliğinin ötesinde, WhatsApp, uygulamanın çeşitli gizlilik ayarları hakkında kullanıcı farkındalığını artırmak için tasarlanmış yeni bir gizlilik kontrolü özelliğini kullanıma sundu. Gizlilik bölümünde bulunan kontrol, kullanıcılara 'Sizinle kimin iletişim kurabileceğini seçme', 'Kişisel bilgilerinizi kontrol etme', 'Sohbetlerinize daha fazla gizlilik ekleme' ve 'Hesabınıza daha fazla koruma ekleyin.'

Bu süreçte, kullanıcılar iki faktörlü kimlik doğrulama gibi ayarları değiştirebilir, onları gruplara kimlerin ekleyebileceğini seçebilir, kaybolan mesajlar için varsayılan zamanlayıcıyı yönetebilir ve profil resimlerini kimlerin görebileceğini kontrol edebilir. Bu güncellemeler, WhatsApp'ın sürekli gelişen iletişim dünyasında güvenli ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlama taahhüdünü daha da vurgulamaktadır.

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