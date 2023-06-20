كشف WhatsApp النقاب عن ميزة مبتكرة تقوم تلقائيًا بإسكات المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة ، مما يعزز خصوصية المستخدم والتحكم فيه. تأتي الميزة الجديدة كاستجابة لشكاوى مكالمات البريد العشوائي العديدة في الهند ، أكبر سوق لتطبيق الدردشة مع أكثر من 500 مليون مستخدم.

أعلن مارك زوكربيرج عن ميزة إسكات المكالمات وخيار فحص الخصوصية الجديد يوم الثلاثاء ، مؤكداً التزام التطبيق بخصوصية المستخدمين وتحكمهم. مع ميزة الصمت التلقائي ، يمنح WhatsApp المستخدمين الفرصة لتصفية المكالمات غير المرغوب فيها بشكل أكثر فعالية.

لتمكين هذه الميزة ، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى الإعدادات> الخصوصية> المكالمات وتحديد خيار "إسكات المتصل غير المعروف". بينما سيتم إسكات المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة تلقائيًا ، ستظل تظهر في الإشعارات وقائمة مكالمات التطبيق. يتيح ذلك للمستخدمين التحقق مما إذا كانت المكالمة الفائتة من شخص يعرفونه ولكن لم يحفظوا معلومات الاتصال الخاصة بهم.

عند تلقي مكالمة من رقم غير معروف ، ستعرض الشاشة الرقم مع الرسالة "رقم غير معروف تم كتمه". تؤكد هذه الوظيفة على تركيز WhatsApp على خصوصية المستخدم والتحكم فيه ، مما يضمن شعور المستخدمين بالأمان أثناء استخدام التطبيق.

بالإضافة إلى ميزة إسكات المكالمات ، قدم WhatsApp ميزة جديدة لفحص الخصوصية مصممة لزيادة وعي المستخدم بإعدادات الخصوصية المتنوعة للتطبيق. يوجد في قسم الخصوصية ، يوجه الفحص المستخدمين من خلال خطوات متعددة لمساعدتهم على فهم عناصر التحكم المختلفة في الخصوصية والوصول إليها ، مثل "اختيار من يمكنه الاتصال بك" و "التحكم في معلوماتك الشخصية" و "إضافة المزيد من الخصوصية إلى محادثاتك" و "أضف المزيد من الحماية إلى حسابك".

من خلال هذه العملية ، يمكن للمستخدمين تغيير الإعدادات مثل المصادقة الثنائية ، واختيار من يمكنه إضافتهم إلى المجموعات ، وإدارة المؤقت الافتراضي لرسائل الاختفاء ، والتحكم في من يمكنه رؤية صورة ملفه الشخصي. تؤكد هذه التحديثات على التزام WhatsApp بتوفير تجربة آمنة وسهلة الاستخدام في عالم الاتصالات المتطور باستمرار.

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