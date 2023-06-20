WhatsApp представил инновационную функцию, которая автоматически глушит звонки с неизвестных номеров, повышая конфиденциальность и контроль пользователей. Новая функция появилась в ответ на многочисленные жалобы на спам-звонки в Индии, крупнейшем рынке чат-приложения с более чем 500 миллионами пользователей.

Марк Цукерберг во вторник объявил о введении функции глушения звонков и новой опции проверки конфиденциальности, подчеркнув приверженность приложения к конфиденциальности и контролю пользователей. С помощью функции автоматического глушения WhatsApp дает пользователям возможность более эффективно отсеивать нежелательные звонки.

Чтобы включить эту функцию, пользователи могут зайти в Настройки > Конфиденциальность > Звонки и выбрать опцию "Заглушить неизвестного абонента". Хотя звонки с неизвестных номеров будут автоматически заглушены, они по-прежнему будут отображаться в уведомлениях и списке вызовов приложения. Это позволяет пользователям проверить, был ли пропущенный звонок от человека, которого они знают, но не сохранили его контактную информацию.

При получении звонка с неизвестного номера на дисплее будет отображаться номер с сообщением "заглушенный неизвестный номер". Эта функция подчеркивает, что WhatsApp уделяет особое внимание конфиденциальности и контролю над пользователями, что позволяет пользователям чувствовать себя в безопасности при использовании приложения.

Помимо функции глушения звонков, WhatsApp представил новую функцию проверки конфиденциальности, призванную повысить осведомленность пользователей о различных настройках конфиденциальности приложения. Находясь в разделе "Конфиденциальность", проверка проведет пользователей через несколько шагов, чтобы помочь им понять и получить доступ к различным элементам управления конфиденциальностью, таким как "Выберите, кто может связаться с вами", "Контролируйте свою личную информацию", "Добавьте больше конфиденциальности в ваши чаты" и "Добавьте больше защиты вашей учетной записи".

С помощью этого процесса пользователи могут изменять такие настройки, как двухфакторная аутентификация, выбирать, кто может добавлять их в группы, управлять таймером по умолчанию для исчезновения сообщений, а также контролировать, кто может видеть фотографию их профиля. Эти обновления еще раз подчеркивают стремление WhatsApp обеспечить безопасность и удобство использования в постоянно развивающемся мире коммуникаций.

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