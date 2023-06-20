WhatsApp发布了一项创新功能，可以自动静音未知号码的电话，增强用户的隐私和控制。这项新功能是对印度众多垃圾电话投诉的回应，印度是该聊天应用最大的市场，拥有超过5亿用户。

马克-扎克伯格周二宣布了呼叫静音功能和一个新的隐私检查选项，强调了该应用对用户隐私和控制的承诺。通过自动静音功能，WhatsApp让用户有机会更有效地筛选出不需要的电话。

要启用这一功能，用户可以进入设置>隐私>通话，并选择 "沉默未知来电 "选项。虽然来自未知号码的电话将被自动消音，但它们仍然会出现在通知和应用程序的通话列表中。这允许用户检查一个未接来电是否来自他们认识的人，但没有保存他们的联系信息。

当接到一个未知号码的电话时，显示屏将显示该号码，并附有'已消音的未知号码'的信息。这一功能强调了WhatsApp对用户隐私和控制的关注，确保用户在使用该应用时感到安全。

除了通话静音功能，WhatsApp还推出了一个新的隐私检查功能，旨在提高用户对该应用各种隐私设置的认识。在隐私部分，检查功能引导用户通过多个步骤，帮助他们了解和访问不同的隐私控制，如 "选择谁可以联系你"、"控制你的个人信息"、"为你的聊天添加更多隐私 "和 "为你的账户添加更多保护"。

通过这个过程，用户可以改变双因素认证等设置，选择谁可以把他们加入群组，管理信息消失的默认计时器，并控制谁可以看到他们的个人资料图片。这些更新进一步强调了WhatsApp在不断发展的通信世界中提供安全和用户友好体验的承诺。

随着现代技术的不断进步，利用no-code 平台，如AppMaster ，使开发人员和企业能够通过高效、可扩展的解决方案保持领先地位。AppMaster ，以其创新的no-code 平台而闻名，该平台加快了网络、移动和后端应用程序的开发过程。凭借数以千计的满意客户和在高性能应用方面的良好记录，AppMaster 是那些希望优化其应用和保持技术前沿的人的一个特殊选择。