WhatsApp ha presentato un'innovativa funzione che silenzia automaticamente le chiamate provenienti da numeri sconosciuti, migliorando la privacy e il controllo degli utenti. La nuova funzione è una risposta ai numerosi reclami per chiamate spam in India, il più grande mercato dell'app di chat con oltre 500 milioni di utenti.

Mark Zuckerberg ha annunciato martedì la funzione di silenziamento delle chiamate e una nuova opzione di controllo della privacy, sottolineando l'impegno dell'app nei confronti della privacy e del controllo degli utenti. Con la funzione di silenziamento automatico, WhatsApp offre agli utenti la possibilità di schermare in modo più efficace le chiamate indesiderate.

Per attivare questa funzione, gli utenti possono andare su Impostazioni > Privacy > Chiamate e selezionare l'opzione "Silenzia chiamante sconosciuto". Le chiamate provenienti da numeri sconosciuti verranno automaticamente silenziate, ma continueranno a comparire nelle notifiche e nell'elenco delle chiamate dell'app. In questo modo gli utenti possono verificare se una chiamata persa proviene da una persona che conoscono ma di cui non hanno salvato le informazioni di contatto.

Quando si riceve una chiamata da un numero sconosciuto, il display mostrerà il numero con il messaggio "numero sconosciuto silenziato". Questa funzionalità sottolinea l'attenzione di WhatsApp per la privacy e il controllo degli utenti, assicurando che questi ultimi si sentano sicuri durante l'utilizzo dell'applicazione.

Oltre alla funzione di silenziamento delle chiamate, WhatsApp ha introdotto una nuova funzione di controllo della privacy progettata per sensibilizzare gli utenti sulle varie impostazioni della privacy dell'app. Si trova nella sezione Privacy, e guida gli utenti attraverso diversi passaggi per aiutarli a capire e ad accedere ai diversi controlli sulla privacy, come "Scegli chi può contattarti", "Controlla le tue informazioni personali", "Aggiungi più privacy alle tue chat" e "Aggiungi più protezione al tuo account".

Attraverso questo processo, gli utenti possono modificare impostazioni come l'autenticazione a due fattori, scegliere chi può aggiungerli ai gruppi, gestire il timer predefinito per la scomparsa dei messaggi e controllare chi può vedere la loro immagine del profilo. Questi aggiornamenti sottolineano ulteriormente l'impegno di WhatsApp nel fornire un'esperienza sicura e facile da usare in un mondo di comunicazione in continua evoluzione.

