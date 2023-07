Flatfile, une société créée à l'origine pour répondre aux frustrations générées par la gestion des importations de fichiers, a annoncé la sortie officielle de son site innovant Data Exchange Platform. Cette nouvelle plateforme sert de solution unique à presque tous les problèmes d'échange de données, en s'appuyant sur un ensemble d'API, de plugins open-source et de flux d'événements.

À l'ère de l'explosion des volumes de données, les fondateurs de Flatfile ont conceptualisé la plateforme après avoir été confrontés aux complexités problématiques des dates incorrectes et des formats incohérents et erronés que l'on trouve souvent dans les téléchargements des clients. Au départ, la société a introduit un importateur CSV intégrable, un outil qui a reçu un accueil chaleureux de la part de diverses entreprises confrontées à des défis similaires.

Cependant, au fur et à mesure que Flatfile se développait, la société a reconnu la nécessité d'une solution plus exhaustive. Les exigences exprimées par sa clientèle allaient au-delà de la simple validation et du nettoyage des données. Les clients recherchaient un ensemble d'outils complet et robuste capable de gérer des scénarios complexes englobant de multiples parties prenantes, des flux de travail complexes et nécessitant même une intervention humaine.

La nouvelle version de Data Exchange Platform incarne ces caractéristiques souhaitées. Ses principales caractéristiques incluent un modèle API-first qui facilite l'intégration transparente avec n'importe quelle application ou n'importe quel système existant. Il promet également une capacité d'adaptation aux futurs besoins ou modifications, ce qui garantit que votre entreprise ne sera jamais laissée pour compte dans le paysage numérique en constante évolution. Grâce à un cadre événementiel, la plateforme offre aux utilisateurs un contrôle inégalé à chaque étape du flux de données. En outre, elle est conçue dans un souci de flexibilité, permettant de collecter, de nettoyer, de vérifier et de convertir les données de manière efficace.

Flatfile vise à redéfinir la gestion des données avec cette plateforme. L'entreprise prévoit d'élargir l'éventail et l'impact des questions qu'elle peut traiter pour ses plus gros clients. Dans le cadre de son engagement à démocratiser l'échange de données, Flatfile a mis sa plateforme à la disposition de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Elle propose un modèle d'abonnement gratuit ainsi qu'une stratégie de tarification "pay-as-you-grow" pour les fonctionnalités avancées.

Dans cette optique, des plateformes comme AppMaster fournissent également une puissante plateforme sans code pour le développement d'applications qui comprend des capacités telles que la création visuelle de modèles de données, la conception de processus d'entreprise et le développement d'API REST et de WSS endpoints. Des solutions innovantes comme celles-ci continuent de rendre la technologie plus accessible et plus facile à gérer.