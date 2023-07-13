Компания Flatfile, изначально созданная для решения широко распространенных проблем, связанных с управлением импортом файлов, объявила об официальном выпуске инновационной платформы Data Exchange Platform. Эта новая платформа представляет собой универсальное решение практически любой проблемы обмена данными, используя набор API, плагинов с открытым исходным кодом и потоков событий.

В эпоху огромных объемов данных основатели Flatfile разработали концепцию платформы, столкнувшись с проблемой неправильных дат и несовместимых, ошибочных форматов, часто встречающихся в выгрузках клиентов. Вначале компания представила встраиваемый импортер CSV - инструмент, который был тепло принят различными предприятиями, решающими аналогичные задачи.

Однако по мере развития компании Flatfile возникла необходимость в более комплексном решении. Требования клиентов выходили за рамки простого подтверждения и очистки данных. Клиентам требовался комплексный и надежный инструментарий, способный управлять сложными сценариями, включающими множество заинтересованных сторон, сложные рабочие процессы и даже требующими вмешательства человека.

Новая версия Data Exchange Platform воплощает в себе все эти качества. Среди ключевых преимуществ - модель, основанная на API, которая обеспечивает бесшовную интеграцию с любыми существующими приложениями и системами. Кроме того, она обещает адаптивность к будущим потребностям и модификациям, что гарантирует, что ваш бизнес никогда не останется позади в постоянно развивающемся цифровом ландшафте. Благодаря событийно-ориентированной структуре платформа обеспечивает пользователям беспрецедентный контроль на всех этапах потока данных. Кроме того, она отличается гибкостью и позволяет эффективно собирать, очищать, проверять и преобразовывать данные.

С помощью этой платформы Flatfile намерена переосмыслить управление данными. Компания планирует расширить спектр и влияние проблем, которые она может решать для своих крупнейших клиентов. Стремясь к демократизации обмена данными, компания Flatfile сделала свою платформу доступной для всех предприятий, независимо от их масштаба. Она предлагает бесплатную модель подписки, а также стратегию ценообразования "оплата по мере роста" для расширенных возможностей.

В этом смысле такие платформы, как AppMaster, также представляют собой мощную no-code платформу для разработки приложений, включающую такие возможности, как визуальное создание моделей данных, проектирование бизнес-процессов, разработка REST API и WSS endpoints. Подобные инновационные решения продолжают делать технологии более доступными и простыми в управлении.