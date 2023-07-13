أعلنت شركة Flatfile ، التي تم إنشاؤها في الأصل لمعالجة الإحباطات المنتشرة الناتجة عن إدارة واردات الملفات ، عن الإصدار الرسمي Data Exchange Platform المبتكرة الخاصة بها. تعمل هذه المنصة الجديدة كحل شامل لأي مشكلة في تبادل البيانات تقريبًا ، حيث تستفيد من مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات والمكونات الإضافية مفتوحة المصدر وتدفق الأحداث.

في عصر أحجام البيانات الحتمية ، وضع مؤسسو Flatfile تصورًا للمنصة بعد مواجهة التعقيدات الإشكالية للتواريخ غير الصحيحة والتنسيقات الخاطئة غير المتسقة التي غالبًا ما توجد في عمليات تحميل العملاء. في البداية ، قدمت الشركة أداة استيراد CSV قابلة للتضمين ، وهي أداة شهدت احتضانًا دافئًا من العديد من الشركات التي تصارع تحديات مماثلة.

ومع ذلك ، مع توسع Flatfile ، أدركت الشركة ضرورة وجود حل أكثر شمولاً. تجاوزت المتطلبات التي عبر عنها عملاؤها مجرد التحقق من صحة البيانات وتطهيرها. سعى العملاء إلى مجموعة أدوات شاملة وقوية قادرة على إدارة السيناريوهات المعقدة التي تشمل العديد من أصحاب المصلحة ، وتدفقات العمل المعقدة ، وحتى تستلزم التدخل البشري.

تجسد Data Exchange Platform التي تم إصدارها حديثًا هذه السمات المرغوبة. تشمل عروضه الرئيسية نموذج API الأول الذي يسهل التكامل السلس مع أي تطبيق أو نظام موجود. كما يعد أيضًا بالقدرة على التكيف لتلبية الاحتياجات أو التعديلات المستقبلية ، مما يضمن عدم ترك عملك أبدًا في المشهد الرقمي المتطور باستمرار. من خلال إطار عمل يحركه الحدث ، يوفر النظام الأساسي للمستخدمين تحكمًا لا مثيل له في كل منعطف من تدفق البيانات. بالإضافة إلى ذلك ، تم تصميمه مع أخذ المرونة في الاعتبار ، فهو يجمع البيانات وتنظيفها والتحقق منها وتحويلها بكفاءة.

يهدف Flatfile إلى إعادة تعريف إدارة البيانات باستخدام هذا النظام الأساسي. تخطط الشركة لتوسيع نطاق وتأثير المشكلات التي يمكنها معالجتها لأكبر عملائها. كجزء من التزامها بإضفاء الطابع الديمقراطي على تبادل البيانات ، جعلت Flatfile المنصة متاحة لجميع الشركات ، بغض النظر عن حجمها. يأتي مع نموذج اشتراك مجاني ويوفر أيضًا إستراتيجية تسعير "الدفع حسب النمو" للميزات المتقدمة.

في ضوء ذلك ، توفر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster أيضًا نظامًا أساسيًا قويًا لا يحتوي على تعليمات برمجية لتطوير التطبيقات والذي يتضمن إمكانات مثل إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي ، وتصميم العمليات التجارية ، وتطوير endpoints REST API و WSS. تستمر الحلول المبتكرة مثل هذه في تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا وإدارتها.