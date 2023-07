Flatfile, een bedrijf dat oorspronkelijk is opgericht om de wijdverspreide frustraties aan te pakken die voortkwamen uit het beheren van bestandsimporten, heeft de officiële release van haar innovatieve Data Exchange Platform aangekondigd. Dit nieuwe platform dient als een one-stop oplossing voor bijna elk data-uitwisselingsprobleem, gebruikmakend van een set API's, open-source plugins en event streams.

In het tijdperk van enorme datavolumes bedachten de oprichters van Flatfile het platform nadat ze worstelden met de problematische complicaties van onjuiste data en inconsistente, foutieve formaten die vaak werden aangetroffen in uploads van klanten. In eerste instantie introduceerde het bedrijf een embeddable CSV importer, een tool die warm werd onthaald door verschillende bedrijven die met soortgelijke uitdagingen worstelden.

Naarmate Flatfile echter groeide, zag het bedrijf de noodzaak in van een uitgebreidere oplossing. De eisen van haar klanten gingen verder dan alleen datavalidatie en -opschoning. Klanten zochten naar een uitgebreide, robuuste toolset die in staat is om ingewikkelde scenario's te beheren die meerdere belanghebbenden en complexe workflows omvatten en waarbij zelfs menselijke tussenkomst noodzakelijk is.

De onlangs uitgebrachte Data Exchange Platform belichaamt deze gewenste eigenschappen. Het belangrijkste aanbod omvat een API-first model dat naadloze integratie met elke bestaande applicatie of systeem mogelijk maakt. Het belooft ook aanpasbaarheid aan toekomstige behoeften of wijzigingen, zodat uw bedrijf nooit achterblijft in het steeds veranderende digitale landschap. Met een event-driven framework biedt het platform gebruikers ongeëvenaarde controle op elk punt van de gegevensstroom. Daarnaast is het ontworpen met flexibiliteit in het achterhoofd, waarbij data efficiënt wordt verzameld, opgeschoond, geverifieerd en geconverteerd.

Flatfile wil met dit platform datamanagement opnieuw definiëren. Het bedrijf is van plan om het bereik en de impact van de problemen die het kan aanpakken voor zijn grootste klanten uit te breiden. Als onderdeel van haar streven om gegevensuitwisseling te democratiseren, heeft Flatfile het platform beschikbaar gemaakt voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang. Het heeft een gratis abonnementsmodel en biedt ook een 'pay-as-you-grow' prijsstrategie voor geavanceerde functies.

In dit licht bieden platforms als AppMaster ook een krachtig no-code platform voor app-ontwikkeling met mogelijkheden als het visueel creëren van datamodellen, het ontwerpen van bedrijfsprocessen en het ontwikkelen van REST API en WSS endpoints. Innovatieve oplossingen zoals deze blijven technologie toegankelijker en eenvoudiger te beheren maken.