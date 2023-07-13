Flatfile公司最初是为了解决在文件导入管理方面普遍存在的问题而创建的，该公司日前宣布正式发布其创新的Data Exchange Platform 。这个新平台利用一套API、开源插件和事件流，为几乎所有数据交换问题提供一站式解决方案。

在数据量急剧增长的时代，Flatfile的创始人在努力解决客户上传数据中经常出现的日期不正确、格式不一致、错误等错综复杂的问题后，构思了这一平台。最初，该公司推出了一个可嵌入的CSV导入工具，这一工具受到了各种面临类似挑战的企业的热烈欢迎。

然而，随着Flatfile业务的不断扩大，公司认识到有必要提供更全面的解决方案。客户提出的要求已经超越了单纯的数据验证和清理。客户寻求的是一个全面、强大的工具集，能够管理包含多个利益相关者、复杂工作流、甚至需要人为干预的复杂场景。

新发布的Data Exchange Platform 体现了这些期望的特征。其主要功能包括API优先模式，便于与任何现有应用程序或系统无缝集成。它还具有适应性，可满足未来的需求或修改，确保您的企业在不断发展的数字环境中永不落后。凭借事件驱动框架，该平台可在数据流的每个关口为用户提供无与伦比的控制。此外，Flatfile在设计时充分考虑了灵活性，能够高效地收集、清理、验证和转换数据。

Flatfile旨在通过该平台重新定义数据管理。该公司计划扩大其最大客户所能解决的问题的范围和影响。作为其数据交换民主化承诺的一部分，Flatfile向所有企业提供该平台，无论其规模如何。该平台采用免费订阅模式，并针对高级功能提供 "按需付费 "的定价策略。

有鉴于此，AppMaster 等平台也为应用开发提供了强大的无代码平台，包括可视化创建数据模型、设计业务流程、开发 REST API 和 WSSendpoints 等功能。类似这样的创新解决方案将继续使技术更易于获取和管理。