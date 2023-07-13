Başlangıçta dosya içe aktarma işlemlerini yönetmekten kaynaklanan yaygın hayal kırıklıklarını gidermek için oluşturulmuş bir şirket olan Flatfile, yenilikçi Data Exchange Platform resmi olarak yayınlandığını duyurdu. Bu yeni platform, bir dizi API'den, açık kaynaklı eklentilerden ve olay akışlarından yararlanarak neredeyse tüm veri alışverişi sorunları için tek noktadan çözüm görevi görür.

Zorlayıcı veri hacimleri çağında, Flatfile'nin kurucuları, genellikle müşteri yüklemelerinde bulunan yanlış tarihler ve tutarsız, hatalı biçimlerin sorunlu karmaşıklığıyla boğuştuktan sonra platformu kavramsallaştırdılar. Başlangıçta şirket, benzer zorluklarla mücadele eden çeşitli işletmelerin sıcak bir şekilde kucakladığı bir araç olan yerleştirilebilir bir CSV içe aktarıcısını tanıttı.

Ancak Flatfile genişledikçe şirket daha kapsamlı bir çözümün gerekliliğini fark etti. Müşterileri tarafından ifade edilen gereksinimler, yalnızca veri doğrulama ve temizlemenin ötesine geçti. Müşteriler, birden çok paydaşı, karmaşık iş akışlarını kapsayan ve hatta insan müdahalesini gerektiren karmaşık senaryoları yönetebilen kapsamlı, sağlam bir araç seti arıyordu.

Yeni piyasaya sürülen Data Exchange Platform bu istenen özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Temel teklifleri, mevcut herhangi bir uygulama veya sistemle sorunsuz entegrasyonu kolaylaştıran bir API öncelikli modeli içerir. Aynı zamanda gelecekteki ihtiyaçları veya değişiklikleri karşılamak için uyarlanabilirlik vaat ederek işletmenizin sürekli gelişen dijital ortamda asla geride kalmamasını sağlar. Olay odaklı bir çerçeve ile platform, kullanıcılara veri akışının her noktasında benzersiz bir kontrol sağlar. Ek olarak, verileri verimli bir şekilde toplama, temizleme, doğrulama ve dönüştürme esnekliği göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Flatfile, bu platform ile veri yönetimini yeniden tanımlamayı hedefliyor. Şirket, en büyük müşterileri için ele alabileceği sorunların kapsamını ve etkisini genişletmeyi planlıyor. Flatfile, veri alışverişini demokratikleştirme taahhüdünün bir parçası olarak, platformu ölçeklerinden bağımsız olarak tüm işletmelerin kullanımına sunmuştur. Ücretsiz bir abonelik modeliyle gelir ve ayrıca gelişmiş özellikler için "büyüdükçe öde" fiyatlandırma stratejisi sunar.

Bu bağlamda, AppMaster gibi platformlar ayrıca uygulama geliştirme için görsel olarak veri modelleri oluşturma, iş süreçleri tasarlama ve REST API ve WSS endpoints geliştirme gibi yetenekler içeren güçlü bir kodsuz platform sağlar. Bunun gibi yenilikçi çözümler, teknolojiyi daha erişilebilir ve daha kolay yönetilebilir hale getirmeye devam ediyor.