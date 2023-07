Flatfile, ein Unternehmen, das ursprünglich gegründet wurde, um die weit verbreiteten Frustrationen bei der Verwaltung von Datei-Importen zu beseitigen, hat die offizielle Veröffentlichung seiner innovativen Data Exchange Platform angekündigt. Diese neue Plattform dient als One-Stop-Lösung für nahezu jedes Datenaustauschproblem und nutzt eine Reihe von APIs, Open-Source-Plugins und Ereignisströmen.

In der Ära unüberschaubarer Datenmengen haben die Gründer von Flatfile die Plattform konzipiert, nachdem sie sich mit den problematischen Feinheiten falscher Daten und inkonsistenter, fehlerhafter Formate auseinandergesetzt hatten, die häufig in Kunden-Uploads zu finden waren. Zunächst führte das Unternehmen einen einbettbaren CSV-Importer ein, ein Tool, das von verschiedenen Unternehmen, die mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen hatten, begeistert aufgenommen wurde.

Als Flatfile jedoch expandierte, erkannte das Unternehmen die Notwendigkeit einer umfassenderen Lösung. Die von den Kunden geäußerten Anforderungen gingen über die reine Datenvalidierung und -bereinigung hinaus. Die Kunden suchten nach einem umfassenden, robusten Toolset, das in der Lage ist, komplizierte Szenarien zu verwalten, die mehrere Beteiligte und komplexe Arbeitsabläufe umfassen und sogar menschliche Eingriffe erfordern.

Das neu veröffentlichte Data Exchange Platform verkörpert diese gewünschten Eigenschaften. Zu den wichtigsten Merkmalen gehört ein API-Modell, das eine nahtlose Integration mit jeder bestehenden Anwendung oder jedem System ermöglicht. Außerdem verspricht es Anpassungsfähigkeit an künftige Bedürfnisse oder Änderungen, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen in der sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft nicht zurückbleibt. Mit einem ereignisgesteuerten Framework bietet die Plattform den Anwendern eine unvergleichliche Kontrolle an jedem Punkt des Datenflusses. Darüber hinaus wurde sie mit Blick auf die Flexibilität entwickelt, um Daten effizient zu sammeln, zu bereinigen, zu verifizieren und zu konvertieren.

Mit dieser Plattform will Flatfile das Datenmanagement neu definieren. Das Unternehmen plant, das Spektrum und die Auswirkungen der Probleme, die es für seine größten Kunden lösen kann, zu erweitern. Als Teil seines Engagements für die Demokratisierung des Datenaustauschs hat Flatfile die Plattform allen Unternehmen zur Verfügung gestellt, unabhängig von ihrer Größe. Sie wird mit einem kostenlosen Abonnementmodell angeboten und bietet darüber hinaus eine "Pay-as-you-grow"-Preisstrategie für erweiterte Funktionen.

