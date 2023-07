A Flatfile, uma empresa originalmente criada para resolver as frustrações generalizadas resultantes da gestão das importações de ficheiros, anunciou o lançamento oficial da sua inovadora Data Exchange Platform. Esta nova plataforma funciona como uma solução única para quase todos os problemas de intercâmbio de dados, tirando partido de um conjunto de API, plug-ins de código aberto e fluxos de eventos.

Na era dos grandes volumes de dados, os fundadores da Flatfile conceberam a plataforma depois de se debaterem com as complexidades problemáticas das datas incorrectas e dos formatos inconsistentes e errados frequentemente encontrados nos carregamentos dos clientes. Inicialmente, a empresa introduziu um importador de CSV incorporável, uma ferramenta que foi muito bem recebida por várias empresas que se debatiam com desafios semelhantes.

No entanto, à medida que a Flatfile se expandia, a empresa reconheceu a necessidade de uma solução mais exaustiva. Os requisitos expressos pela sua clientela iam para além da mera validação e limpeza de dados. Os clientes procuravam um conjunto de ferramentas abrangente e robusto, capaz de gerir cenários intrincados que englobassem vários intervenientes, fluxos de trabalho complexos e até mesmo a necessidade de interferência humana.

O recém-lançado Data Exchange Platform incorpora estas características desejadas. As suas principais ofertas incluem um modelo API-first que facilita a integração perfeita com qualquer aplicação ou sistema existente. Também promete adaptabilidade para acomodar necessidades ou modificações futuras, garantindo que a sua empresa nunca seja deixada para trás no cenário digital em constante evolução. Com uma estrutura orientada para eventos, a plataforma proporciona aos utilizadores um controlo sem paralelo em cada momento do fluxo de dados. Além disso, foi concebida com a flexibilidade em mente, recolhendo, limpando, verificando e convertendo dados de forma eficiente.

Com esta plataforma, a Flatfile pretende redefinir a gestão de dados. A empresa planeia alargar a gama e o impacto dos problemas que pode resolver para os seus maiores clientes. Como parte do seu compromisso de democratizar o intercâmbio de dados, a Flatfile disponibilizou a plataforma a todas as empresas, independentemente da sua escala. A plataforma é fornecida com um modelo de subscrição gratuito e também oferece uma estratégia de preços "pay-as-you-grow" para funcionalidades avançadas.

Nesta perspetiva, plataformas como AppMaster também fornecem uma poderosa plataforma sem código para o desenvolvimento de aplicações que inclui capacidades como a criação visual de modelos de dados, a conceção de processos empresariais e o desenvolvimento de API REST e WSS endpoints. Soluções inovadoras como estas continuam a tornar a tecnologia mais acessível e mais fácil de gerir.