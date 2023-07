Flatfile, un'azienda originariamente creata per risolvere le diffuse frustrazioni derivanti dalla gestione delle importazioni di file, ha annunciato il rilascio ufficiale dell'innovativo Data Exchange Platform. Questa nuova piattaforma funge da soluzione unica per quasi tutti i problemi di scambio di dati, sfruttando una serie di API, plugin open-source e flussi di eventi.

Nell'era dei volumi imperiosi di dati, i fondatori di Flatfile hanno concepito la piattaforma dopo aver affrontato la problematica complessità delle date errate e dei formati incoerenti ed errati spesso riscontrati nei caricamenti dei clienti. Inizialmente, l'azienda ha introdotto un importatore CSV incorporabile, uno strumento che è stato accolto con entusiasmo da diverse aziende alle prese con sfide simili.

Tuttavia, con l'espansione di Flatfile, l'azienda ha riconosciuto la necessità di una soluzione più completa. I requisiti espressi dalla clientela andavano oltre la semplice convalida e pulizia dei dati. I clienti cercavano un set di strumenti completo e robusto, in grado di gestire scenari intricati che comprendessero più parti interessate, flussi di lavoro complessi e che richiedessero persino l'intervento umano.

Il nuovo Data Exchange Platform incarna queste caratteristiche desiderate. Le sue caratteristiche principali includono un modello API-first che facilita la perfetta integrazione con qualsiasi applicazione o sistema esistente. Promette inoltre l'adattabilità per soddisfare esigenze o modifiche future, assicurando che la vostra azienda non rimanga mai indietro nel panorama digitale in continua evoluzione. Grazie a un framework event-driven, la piattaforma offre agli utenti un controllo senza precedenti in ogni punto del flusso di dati. Inoltre, è stata progettata all'insegna della flessibilità, raccogliendo, pulendo, verificando e convertendo i dati in modo efficiente.

Con questa piattaforma, Flatfile intende ridefinire la gestione dei dati. L'azienda intende ampliare la gamma e l'impatto dei problemi che può affrontare per i suoi clienti più importanti. Nell'ambito del suo impegno a democratizzare lo scambio di dati, Flatfile ha reso la piattaforma disponibile per tutte le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni. Il modello di abbonamento è gratuito e prevede anche una strategia di prezzo "pay-as-you-grow" per le funzioni avanzate.

In quest'ottica, piattaforme come AppMaster forniscono anche una potente piattaforma no-code per lo sviluppo di app che include funzionalità come la creazione visiva di modelli di dati, la progettazione di processi aziendali e lo sviluppo di API REST e WSS endpoints. Soluzioni innovative come queste continuano a rendere la tecnologia più accessibile e facile da gestire.