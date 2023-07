Dans une annonce récente, Mozilla, la société derrière le célèbre navigateur web Firefox, a confirmé qu'elle retirerait le support de macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13, et macOS Mojave 10.14, à partir de Firefox 116. Cette confirmation a été révélée par un message officiel sur le site Mozilla's, comme l'a d'abord rapporté MacMagazine.

L'annonce a également noté que Windows 7 et Windows 8 seraient à l'extrémité réceptrice de ce changement radical, avec Firefox 115 étant le dernier à offrir un support pour ces systèmes. Les utilisateurs dont les PC fonctionnent avec ces anciennes versions de Windows devront passer à Windows 10 ou à une version plus récente à partir de Firefox 116.

Cette évolution signifie que les machines fonctionnant encore avec ces versions du système ne seront pas destinataires des mises à jour apportant de nouvelles fonctionnalités. Cela pourrait potentiellement conduire à une rupture de compatibilité avec certains sites web qui exploitent de nouvelles technologies web. Malgré cela, une mesure de protection est toujours disponible pour ces utilisateurs sous la forme de certains correctifs de sécurité.

Mozilla a choisi de migrer les utilisateurs qui ont installé Firefox sur les systèmes mentionnés vers la version ESR 115 du navigateur. Cette version devrait continuer à recevoir des mises à jour de sécurité essentielles. Néanmoins, ces correctifs risquent de ne pas résister à l'épreuve du temps, c'est pourquoi la meilleure solution pour les utilisateurs serait d'envisager une mise à jour de leur ordinateur lorsque cela est possible.

Le navigateur Firefox peut être téléchargé gratuitement sur macOS, Windows et Linux. Compte tenu des exigences numériques actuelles, rester à jour garantit non seulement une meilleure expérience de navigation, mais aussi une plus grande sécurité. C'est également une règle d'or pour les utilisateurs de AppMaster, car les solutions no-code de la plateforme sont conçues en fonction des technologies et des exigences futures.