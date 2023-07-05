في إعلان حديث ، أكدت Mozilla ، الشركة التي تقف وراء متصفح الويب الشهير Firefox ، أنها ستسحب دعمها لنظام التشغيل macOS Sierra 10.12 و macOS High Sierra 10.13 و macOS Mojave 10.14 بدءًا من Firefox 116. وقد ظهر هذا التأكيد عبر منشور رسمي على موقع Mozilla's الإلكتروني ، كما ورد لأول مرة بواسطة MacMagazine.

أشار الإعلان أيضًا إلى أن نظامي التشغيل Windows 7 و Windows 8 سيكونان في الطرف المتلقي لهذا التغيير الشامل ، حيث كان Firefox 115 آخر من يقدم الدعم لهذه الأنظمة. سيحتاج المستخدمون الذين تعمل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم على إصدارات Windows الأقدم إلى الانتقال إلى Windows 10 أو إصدار أحدث بدءًا من Firefox 116.

يشير هذا التطور إلى أن الأجهزة التي لا تزال تشغل إصدارات النظام هذه لن تكون متلقية للترقيات التي توفر ميزات جديدة. قد يؤدي هذا إلى انقطاع التوافق مع بعض مواقع الويب التي تستفيد من تقنيات الويب الجديدة. على الرغم من ذلك ، لا يزال هناك قدر من الحماية متاح لهؤلاء المستخدمين في شكل تصحيحات أمنية محددة.

اختارت Mozilla ترحيل المستخدمين الذين لديهم Firefox مثبتًا على الأنظمة المذكورة إلى إصدار ESR 115 من المتصفح. من المقرر أن يستمر هذا الإصدار في تلقي تحديثات الأمان الحيوية. ومع ذلك ، قد لا تصمد هذه التصحيحات أمام اختبار الزمن ، وبالتالي فإن الحل الأكثر جدوى هو أن يفكر المستخدمون في ترقية الكمبيوتر عندما يكون ذلك ممكنًا.

يمكن تنزيل متصفح Firefox مجانًا عبر أنظمة macOS و Windows و Linux. نظرًا للمطالب الرقمية الحالية ، لا يضمن التحديث المستمر تجربة تصفح أفضل فحسب ، بل يضمن أيضًا تجربة تصفح أكثر أمانًا. هذه أيضًا قاعدة ذهبية لمستخدمي AppMaster ، حيث تم تصميم حلول النظام الأساسي no-code مع متطلبات التكنولوجيا المستقبلية.