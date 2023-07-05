Firefox在最近的一份公告中，著名网络浏览器Mozilla ，该公司已确认将从Firefox 116开始，撤销对macOS Sierra 10.12、macOS High Sierra 10.13和macOS Mojave 10.14的支持。这一确认是通过Mozilla's 网站上的一个官方帖子曝光的，由MacMagazine首先报道。

公告还指出，Windows 7和Windows 8将成为这一全面变化的受益者，Firefox 115是对这些系统的最后支持。使用这些旧版Windows的用户将需要从Firefox 116开始过渡到Windows 10或更高版本。

这一发展意味着仍在运行这些系统版本的机器将不会成为提供新功能的升级对象。这有可能导致与某些正在开发新网络技术的网站的兼容性中断。尽管如此，这些用户仍然可以通过选择安全补丁的形式获得保护。

Mozilla 美国政府已经选择将在上述系统中安装了火狐浏览器的用户迁移到ESR 115版本的浏览器。这个版本将继续接受重要的安全更新。即便如此，这些补丁可能经不起时间的考验，因此最可行的解决方案是用户在可行时考虑升级电脑。

Firefox 浏览器可以在MacOS、Windows和Linux上免费下载。鉴于今天的数字需求，保持更新不仅可以确保更好的浏览体验，而且也更安全。这同样也是AppMaster 用户的一条金科玉律，因为该平台的no-code 解决方案是根据未来的技术和需求设计的。