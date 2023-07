Em um anúncio recente, Mozilla, a empresa por trás do renomado navegador da web Firefox, confirmou que retirará o suporte para macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13 e macOS Mojave 10.14, a partir do Firefox 116. Esta confirmação veio à luz através de um post oficial no site Mozilla's, conforme relatado pela MacMagazine.

O anúncio também observou que o Windows 7 e o Windows 8 estariam na extremidade recetora dessa mudança radical, com o Firefox 115 sendo o último a oferecer suporte para esses sistemas. Os utilizadores cujos PCs funcionam com estas versões mais antigas do Windows terão de fazer a transição para o Windows 10 ou uma versão posterior a partir do Firefox 116.

Esse desenvolvimento significa que as máquinas que ainda operam essas versões do sistema não serão destinatárias de atualizações que fornecem novos recursos. Isso pode potencialmente levar a uma quebra na compatibilidade com certos sites que estão explorando novas tecnologias da web. Apesar disso, ainda existe uma medida de proteção disponível para estes utilizadores sob a forma de correcções de segurança seleccionadas.

Mozilla A Microsoft optou por migrar os utilizadores que têm o Firefox instalado nos sistemas mencionados para a versão ESR 115 do browser. Esta versão está programada para continuar a receber actualizações de segurança vitais. Mesmo assim, estes patches podem não resistir ao teste do tempo, pelo que a solução mais viável seria os utilizadores considerarem uma atualização do computador, quando possível.

O navegador Firefox pode ser descarregado gratuitamente em macOS, Windows e Linux. Dadas as exigências digitais actuais, manter-se atualizado não só garante uma melhor experiência de navegação, como também uma experiência mais segura. Esta é também uma regra de ouro para os utilizadores de AppMaster, uma vez que as soluções da plataforma no-code são concebidas com tecnologia e exigências futuras.