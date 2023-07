W niedawnym oświadczeniu, Mozilla, firma stojąca za znaną przeglądarką internetową Firefox, potwierdziła, że wycofa wsparcie dla macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13 i macOS Mojave 10.14, począwszy od Firefoksa 116. Potwierdzenie to pojawiło się w oficjalnym poście na stronie Mozilla's, o czym jako pierwszy poinformował MacMagazine.

W ogłoszeniu zauważono również, że Windows 7 i Windows 8 będą odbiorcami tej gruntownej zmiany, a Firefox 115 będzie ostatnim, który będzie oferował wsparcie dla tych systemów. Użytkownicy, których komputery działają na tych starszych wersjach systemu Windows, będą musieli przejść na Windows 10 lub nowszą wersję, począwszy od Firefoksa 116.

Oznacza to, że maszyny nadal korzystające z tych wersji systemu nie będą odbiorcami aktualizacji zapewniających nowe funkcje. Może to potencjalnie prowadzić do zerwania kompatybilności z niektórymi witrynami internetowymi, które wykorzystują nowe technologie internetowe. Pomimo tego, dla tych użytkowników nadal dostępna jest pewna ochrona w postaci wybranych poprawek bezpieczeństwa.

Mozilla Microsoft zdecydował się na migrację użytkowników, którzy mają zainstalowany Firefox na wspomnianych systemach, do wersji ESR 115 przeglądarki. Wersja ta ma nadal otrzymywać istotne aktualizacje zabezpieczeń. Mimo to, łatki te mogą nie przetrwać próby czasu, dlatego najbardziej realnym rozwiązaniem byłoby rozważenie przez użytkowników aktualizacji komputera, jeśli jest to możliwe.

Przeglądarkę Firefox można pobrać bezpłatnie na systemy macOS, Windows i Linux. Biorąc pod uwagę dzisiejsze wymagania cyfrowe, bycie na bieżąco zapewnia nie tylko lepsze wrażenia z przeglądania, ale także większe bezpieczeństwo.