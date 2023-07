In een recente aankondiging heeft Mozilla, het bedrijf achter de bekende webbrowser Firefox, bevestigd dat het vanaf Firefox 116 de ondersteuning voor macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13 en macOS Mojave 10.14 intrekt. Deze bevestiging kwam aan het licht via een officieel bericht op de website Mozilla's, zoals eerst gemeld door MacMagazine.

In de aankondiging werd ook opgemerkt dat Windows 7 en Windows 8 aan de beurt zouden komen voor deze ingrijpende verandering, waarbij Firefox 115 de laatste is die ondersteuning biedt voor deze systemen. Gebruikers wiens pc's op deze oudere Windows-versies draaien, zullen vanaf Firefox 116 moeten overstappen op Windows 10 of een latere versie.

Deze ontwikkeling betekent dat machines die nog op deze systeemversies draaien geen upgrades met nieuwe functies zullen ontvangen. Dit kan leiden tot een compatibiliteitsonderbreking met bepaalde websites die nieuwe webtechnologieën gebruiken. Desondanks is er voor deze gebruikers nog steeds een zekere mate van bescherming beschikbaar in de vorm van geselecteerde beveiligingspatches.

Mozilla heeft ervoor gekozen om gebruikers die Firefox op de genoemde systemen hebben geïnstalleerd te migreren naar de ESR 115 versie van de browser. Deze versie blijft belangrijke beveiligingsupdates ontvangen. Desondanks is het mogelijk dat deze patches de tand des tijds niet doorstaan. Daarom is de meest haalbare oplossing voor gebruikers om een computerupgrade te overwegen wanneer dat mogelijk is.

De browser Firefox kan gratis worden gedownload voor macOS, Windows en Linux. Gezien de digitale eisen van vandaag de dag, zorgt up-to-date blijven niet alleen voor een betere surfervaring, maar ook voor een veiligere ervaring.