Yakın tarihli bir duyuruda, ünlü web tarayıcısı Firefox arkasındaki şirket Mozilla, Firefox 116'dan başlayarak macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13 ve macOS Mojave 10.14 desteğini geri çekeceğini doğruladı. İlk olarak MacMagazine tarafından bildirildiği üzere Mozilla's web sitesindeki resmi gönderi.

Duyuru ayrıca, Windows 7 ve Windows 8'in bu kapsamlı değişikliğin alıcı tarafında olacağını ve Firefox 115'in bu sistemler için destek sunan son ülke olacağını belirtti. Bilgisayarları bu eski Windows sürümlerinde çalışan kullanıcıların, Firefox 116'dan başlayarak Windows 10 veya sonraki bir sürüme geçmeleri gerekecektir.

Bu gelişme, hala bu sistem sürümlerini çalıştıran makinelerin, yeni özellikler sağlayan yükseltmelerin alıcısı olmayacağı anlamına gelir. Bu, potansiyel olarak, yeni web teknolojilerinden yararlanan belirli web siteleriyle uyumluluğun bozulmasına neden olabilir. Buna rağmen, bu kullanıcılar için belirli güvenlik yamaları şeklinde bir koruma önlemi hala mevcuttur.

Mozilla söz konusu sistemlerde Firefox yüklü olan kullanıcıları tarayıcının ESR 115 sürümüne taşımayı seçmiştir. Bu sürüm, önemli güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Buna rağmen, bu yamalar zamana karşı dayanıklı olmayabilir, bu nedenle kullanıcılar için en uygun çözüm, mümkün olduğunda bir bilgisayar yükseltmesi yapmayı düşünmek olacaktır.

Firefox tarayıcı macOS, Windows ve Linux'ta ücretsiz olarak indirilebilir. Günümüzün dijital talepleri göz önüne alındığında, güncel kalmak yalnızca daha iyi bir tarama deneyimi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha güvenli bir deneyim de sağlar. Platformun no-code çözümleri geleceğin teknolojisi ve talepleriyle tasarlandığından, bu aynı şekilde AppMaster kullanıcıları için altın bir kuraldır.