В недавнем сообщении Mozilla, компания, стоящая за известным веб-браузером Firefox, подтвердила, что она прекращает поддержку macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13 и macOS Mojave 10.14, начиная с Firefox 116. Об этом стало известно из официального сообщения на сайте Mozilla's, о чем впервые сообщил MacMagazine.

В сообщении также отмечается, что Windows 7 и Windows 8 будут находиться на стороне получателей этих радикальных изменений, а Firefox 115 будет последним, предлагающим поддержку этих систем. Пользователи, чьи компьютеры работают на этих старых версиях Windows, должны будут перейти на Windows 10 или более позднюю версию, начиная с Firefox 116.

Это означает, что машины, на которых все еще работают эти версии систем, не будут получать обновления, предоставляющие новые функции. Это потенциально может привести к нарушению совместимости с некоторыми веб-сайтами, использующими новые веб-технологии. Несмотря на это, для этих пользователей все еще доступна мера защиты в виде отдельных исправлений безопасности.

Mozilla решила перевести пользователей, у которых Firefox установлен на указанных системах, на версию браузера ESR 115. Эта версия будет продолжать получать жизненно важные обновления безопасности. Тем не менее, эти патчи могут не выдержать испытания временем, поэтому наиболее целесообразным решением для пользователей будет обновление компьютера, если это возможно.

Браузер Firefox можно бесплатно загрузить для macOS, Windows и Linux. Учитывая современные цифровые требования, постоянное обновление не только обеспечивает более качественный, но и более безопасный просмотр веб-страниц. Это также является золотым правилом для пользователей AppMaster, поскольку решения платформы no-code разработаны с учетом перспективных технологий и требований.