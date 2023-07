In un recente annuncio, Mozilla, l'azienda dietro il famoso browser web Firefox, ha confermato che ritirerà il supporto per macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13 e macOS Mojave 10.14, a partire da Firefox 116. La conferma è arrivata tramite un post ufficiale sul sito Mozilla's, come riportato per la prima volta da MacMagazine.

L'annuncio ha anche sottolineato che Windows 7 e Windows 8 saranno i destinatari di questo cambiamento radicale, con Firefox 115 che sarà l'ultimo a offrire il supporto per questi sistemi. Gli utenti che utilizzano queste vecchie versioni di Windows dovranno passare a Windows 10 o a una versione successiva a partire da Firefox 116.

Questo significa che le macchine che utilizzano ancora queste versioni del sistema non saranno destinatarie di aggiornamenti con nuove funzionalità. Questo potrebbe potenzialmente portare a un'interruzione della compatibilità con alcuni siti web che sfruttano le nuove tecnologie web. Nonostante ciò, una misura di protezione è ancora disponibile per questi utenti sotto forma di patch di sicurezza selezionate.

Mozilla ha scelto di migrare gli utenti che hanno installato Firefox sui sistemi citati alla versione ESR 115 del browser. Questa versione è destinata a continuare a ricevere aggiornamenti di sicurezza vitali. Tuttavia, queste patch potrebbero non resistere alla prova del tempo, per cui la soluzione più praticabile per gli utenti sarebbe quella di prendere in considerazione un aggiornamento del computer, se possibile.

Il browser Firefox può essere scaricato gratuitamente su macOS, Windows e Linux. Date le esigenze digitali di oggi, rimanere aggiornati non solo garantisce una migliore esperienza di navigazione, ma anche una maggiore sicurezza. Questa è una regola d'oro anche per gli utenti di AppMaster, poiché le soluzioni della piattaforma no-code sono progettate con tecnologie ed esigenze orientate al futuro.