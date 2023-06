Figma a dévoilé une série de nouvelles fonctionnalités pour sa plateforme de conception de produits lors de sa conférence annuelle Config à San Francisco. L'objectif est de combler le fossé entre la conception et le développement, d'améliorer la collaboration et de rationaliser le processus créatif. Les fonctionnalités annoncées comprennent un environnement de travail unique pour les développeurs appelé Dev Mode, des variables de conception et un prototypage avancé.

Il est intéressant de noter que plus d'un tiers des utilisateurs hebdomadaires de Figma sont des développeurs, bien que la plateforme soit avant tout un outil de conception. Avantika Gomes, chef de produit chez Figma, attribue ce fait à la nature web de la plateforme, qui invite davantage de collaborateurs tels que les développeurs.

Le mode Dev fournit une interface distincte permettant aux concepteurs et aux développeurs de travailler sur les mêmes conceptions dans le même fichier tout en fonctionnant dans des modes différents. Cette configuration élimine le besoin de mises à jour de versions et les allers-retours entre ces deux rôles. Les développeurs peuvent accéder à des informations cruciales tout en générant des extraits de code CSS, iOS et Android prêts pour la production. Dev Mode se connecte également à des outils tels que Jira, GitHub et Storybook pour une automatisation transparente du flux de travail.

En outre, Dev Mode permet de relier les systèmes de conception de Figma au code et à la documentation des composants. Cette fonction permet d'inspecter les fichiers Figma, de collaborer avec les concepteurs et de recevoir facilement des notifications Figma sans quitter l'éditeur de code. Les développeurs peuvent également utiliser des étiquettes pour suivre l'état des conceptions, organiser les fichiers de conception en fonction de leur stade de développement et comparer rapidement les modifications.

Parallèlement au Dev Mode, Figma introduit des variables de conception pour rationaliser le processus de création et de maintenance de plusieurs marques, appareils et thèmes, à l'instar des variables de codage. Les variables Figma prennent également en charge les jetons de conception, qui établissent des éléments d'interface utilisateur cohérents tels que la couleur ou la taille. Par exemple, si une interface utilisateur a des modes clair et foncé, les variables permettent aux concepteurs de regrouper les éléments dans des régions qui peuvent collectivement passer d'un mode à l'autre.

Outre les variables, Figma propose un prototypage avancé qui permet aux utilisateurs de développer des prototypes plus réalistes directement dans le canevas Figma. Cette amélioration réduit la nécessité de passer d'un outil à l'autre ou d'une fenêtre à l'autre pour concevoir et tester les prototypes. Sho Kuwamoto, vice-président des produits chez Figma, estime que le prototypage avancé permet d'obtenir de meilleurs résultats en fournissant les prototypes les plus réalistes.

En outre, Figma met à jour son outil de mise en page automatique pour des conceptions entièrement réactives et son sélecteur de polices avec un nouveau menu, des capacités de recherche et un index visuel pour un filtrage et une localisation plus rapides des polices. Le navigateur de fichiers de Figma présente également une nouvelle interface utilisateur pour un accès rapide aux fichiers partagés, aux projets et aux notifications.

Dev Mode est en bêta ouverte et gratuite jusqu'en 2023, avec des options de prix pour l'accès en 2024 à 25 $ par siège/mois sur Organization et 35 $ par siège/mois sur Enterprise. Les variables sont disponibles en version bêta ouverte, la disponibilité des fonctionnalités variant entre les plans Professional et Organization. Le prototypage avancé est accessible aux utilisateurs du plan Professional et des plans supérieurs. En incorporant ces fonctionnalités, Figma assure une collaboration transparente entre les concepteurs et les développeurs, sans ignorer la base croissante d'utilisateurs développeurs.

Des plateformes comme Figma et AppMaster jouent un rôle crucial dans la rationalisation de la conception et du développement. AppMaster Figma, une plateforme no-code, permet aux utilisateurs de créer visuellement des applications backend, web et mobiles, améliorant ainsi la productivité et la rentabilité du processus.