Podczas dorocznej konferencji Config w San Francisco firma Figma zaprezentowała szereg nowych funkcji swojej platformy do projektowania produktów. Celem jest wypełnienie luki między projektowaniem a rozwojem, usprawnienie współpracy i usprawnienie procesu twórczego. Zapowiedziane funkcje obejmują unikalne środowisko pracy dla programistów o nazwie Dev Mode, zmienne projektowe i zaawansowane prototypowanie.

Co ciekawe, ponad jedna trzecia cotygodniowych użytkowników Figma to programiści, mimo że platforma jest przede wszystkim narzędziem do projektowania. Avantika Gomes, lider produktu w Figma, przypisuje to internetowemu charakterowi platformy, który zaprasza więcej współpracowników, takich jak programiści.

Dev Mode zapewnia oddzielny interfejs dla projektantów i programistów do pracy nad tymi samymi projektami w tym samym pliku, działając w różnych trybach. Taka konfiguracja eliminuje potrzebę aktualizacji wersji i rozmów między tymi dwiema rolami. Programiści mogą uzyskać dostęp do kluczowych informacji podczas generowania gotowych do produkcji fragmentów kodu CSS, iOS i Android. Dev Mode łączy się również z narzędziami takimi jak Jira, GitHub i Storybook w celu płynnej automatyzacji przepływu pracy.

Ponadto Dev Mode umożliwia łączenie systemów projektowania w Figma z kodem komponentów i dokumentacją. Funkcja ta umożliwia inspekcję plików Figma, współpracę z projektantami i łatwe otrzymywanie powiadomień Figma bez opuszczania edytora kodu. Programiści mogą również wykorzystywać etykiety do śledzenia statusów projektów, organizowania plików projektowych w oparciu o ich etap rozwoju i szybkiego porównywania zmian.

Wraz z trybem deweloperskim Figma wprowadza zmienne projektowe, aby usprawnić proces tworzenia i utrzymywania wielu marek, urządzeń i motywów, podobnie jak zmienne w kodowaniu. Zmienne Figma obsługują również tokeny projektowe, które ustanawiają spójne elementy interfejsu użytkownika, takie jak kolor lub rozmiar. Na przykład, jeśli interfejs użytkownika ma jasne i ciemne tryby, zmienne pozwalają projektantom grupować elementy w regionach, które mogą wspólnie przełączać się między tymi trybami.

Oprócz zmiennych, Figma wprowadza zaawansowane prototypowanie, umożliwiając użytkownikom tworzenie bardziej realistycznych prototypów bezpośrednio na płótnie Figma. Ulepszenie to minimalizuje potrzebę przełączania się między różnymi narzędziami lub oknami w celu projektowania i testowania prototypów. Sho Kuwamoto, wiceprezes ds. produktu w Figma, uważa, że zaawansowane prototypowanie daje lepsze wyniki, zapewniając najbardziej realistyczne prototypy.

Co więcej, Figma aktualizuje swoje narzędzie do automatycznego tworzenia układów dla w pełni responsywnych projektów, a także wybieracz czcionek z nowym menu, możliwościami wyszukiwania i wizualnym indeksem dla szybszego filtrowania i lokalizacji czcionek. Przeglądarka plików Figma ma również nowy interfejs użytkownika zapewniający szybki dostęp do udostępnionych plików, projektów i powiadomień.

Dev Mode jest w otwartej wersji beta i można go wypróbować bezpłatnie do 2023 r., Z opcjami cenowymi dostępu w 2024 r. W wysokości 25 USD za stanowisko / miesiąc w organizacji i 35 USD za stanowisko / miesiąc w przedsiębiorstwie. Zmienne są dostępne w otwartej wersji beta, a dostępność funkcji różni się w zależności od planu Professional i Organization. Zaawansowane prototypowanie jest dostępne dla użytkowników planu Professional i wyższych. Włączając te funkcje, Figma zapewnia płynną współpracę między projektantami i programistami, nie ignorując rosnącej bazy użytkowników programistów.

Platformy takie jak Figma i AppMaster odgrywają kluczową rolę w usprawnianiu projektowania i rozwoju. AppMaster Platforma no-code umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, zwiększając produktywność i opłacalność tego procesu.