كشفت Figma عن مجموعة من الميزات الجديدة لمنصة تصميم المنتجات الخاصة بها خلال مؤتمر التكوين السنوي في سان فرانسيسكو. الهدف هو سد الفجوة بين التصميم والتطوير ، وتعزيز التعاون ، وتبسيط العملية الإبداعية. تشمل الميزات المعلنة بيئة عمل فريدة للمطورين تسمى Dev Mode ومتغيرات التصميم والنماذج الأولية المتقدمة.

ومن المثير للاهتمام ، أن أكثر من ثلث مستخدمي Figma الأسبوعيًا هم من المطورين ، على الرغم من أن النظام الأساسي هو في الأساس أداة تصميم. يعزو Avantika Gomes ، قائد المنتج في Figma ، هذا إلى الطبيعة القائمة على الويب للمنصة ، والتي تدعو المزيد من المتعاونين مثل المطورين.

يوفر Dev Mode واجهة منفصلة للمصممين والمطورين للعمل على نفس التصميمات داخل نفس الملف أثناء العمل في أوضاع مختلفة. يلغي هذا الإعداد الحاجة إلى تحديثات الإصدار والمحادثات المتبادلة بين هذين الدورين. يمكن للمطورين الوصول إلى المعلومات المهمة أثناء إنشاء مقتطفات جاهزة للإنتاج من كود CSS و iOS و Android. يتصل Dev Mode أيضًا بأدوات مثل Jira و GitHub و Storybook من أجل أتمتة سير العمل بسلاسة.

علاوة على ذلك ، يتيح Dev Mode ربط أنظمة التصميم في Figma برمز المكون والوثائق. تسمح هذه الوظيفة بفحص ملفات Figma ، والتعاون مع المصممين ، والاستلام السهل لإخطارات Figma دون مغادرة محرر الكود. يمكن للمطورين أيضًا استخدام الملصقات لتتبع حالات التصميم وتنظيم ملفات التصميم بناءً على مرحلة التطوير الخاصة بهم ومقارنة التغييرات بسرعة.

إلى جانب Dev Mode ، تقدم Figma متغيرات التصميم لتبسيط عملية إنشاء العديد من العلامات التجارية والأجهزة والسمات والحفاظ عليها ، تمامًا مثل المتغيرات في الترميز. تدعم متغيرات Figma أيضًا الرموز المميزة للتصميم ، والتي تنشئ عناصر متسقة لواجهة المستخدم مثل اللون أو التحجيم. على سبيل المثال ، إذا كانت واجهة واجهة المستخدم تحتوي على أوضاع فاتحة ومظلمة ، فإن المتغيرات تسمح للمصممين بتجميع العناصر في مناطق يمكنها التبديل بشكل جماعي بين هذه الأوضاع.

إلى جانب المتغيرات ، تطرح Figma نماذج أولية متقدمة ، مما يمكّن المستخدمين من تطوير نماذج أولية أكثر واقعية مباشرة في لوحة Figma. يقلل هذا التحسين من الحاجة إلى التبديل بين الأدوات أو النوافذ المختلفة لتصميم النماذج الأولية واختبارها. يعتقد Sho Kuwamoto ، نائب رئيس المنتجات في Figma ، أن النماذج الأولية المتقدمة تؤدي إلى نتائج أفضل من خلال توفير النماذج الأولية الأكثر واقعية.

علاوة على ذلك ، تقوم Figma بتحديث أداة التخطيط التلقائي الخاصة بها للتصميمات سريعة الاستجابة ومنتقي الخطوط الخاص بها بقائمة جديدة وإمكانيات بحث وفهرس مرئي لتصفية الخطوط والموقع بشكل أسرع. يعرض متصفح ملفات Figma أيضًا واجهة مستخدم جديدة للوصول السريع إلى الملفات والمشاريع والإشعارات المشتركة.

وضع Dev في إصدار تجريبي مفتوح ومجاني للتجربة حتى عام 2023 ، مع خيارات تسعير للوصول في عام 2024 بسعر 25 دولارًا لكل مقعد / شهر في المؤسسة و 35 دولارًا لكل مقعد / شهر على Enterprise. تتوفر المتغيرات في إصدار تجريبي مفتوح ، مع اختلاف توافر الميزات بين خطط Professional و Organization. النماذج الأولية المتقدمة متاحة للمستخدمين في الخطة الاحترافية وما فوقها. من خلال دمج هذه الميزات ، تضمن Figma تعاونًا سلسًا بين المصممين والمطورين ، دون تجاهل قاعدة مستخدمي المطورين المتزايدة.

تلعب المنصات مثل Figma و AppMaster دورًا مهمًا في تبسيط التصميم والتطوير. يعمل AppMaster ، وهو نظام أساسي no-code ، على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بشكل مرئي ، مما يعزز الإنتاجية وفعالية التكلفة في العملية.