Figma hat auf seiner jährlichen Config-Konferenz in San Francisco eine Reihe von neuen Funktionen für seine Produktdesign-Plattform vorgestellt. Ziel ist es, die Lücke zwischen Design und Entwicklung zu schließen, die Zusammenarbeit zu verbessern und den kreativen Prozess zu rationalisieren. Zu den angekündigten Funktionen gehören eine einzigartige Arbeitsumgebung für Entwickler namens Dev Mode, Designvariablen und fortschrittliches Prototyping.

Interessanterweise sind mehr als ein Drittel der wöchentlichen Nutzer von Figma Entwickler, obwohl die Plattform in erster Linie ein Design-Tool ist. Avantika Gomes, Produktleiterin bei Figma, führt dies auf den webbasierten Charakter der Plattform zurück, der mehr Mitwirkende wie Entwickler einlädt.

Der Entwicklungsmodus bietet eine separate Schnittstelle für Designer und Entwickler, die in verschiedenen Modi an denselben Entwürfen innerhalb derselben Datei arbeiten können. Durch diese Einrichtung entfallen Versionsaktualisierungen und Hin- und Hergespräche zwischen diesen beiden Rollen. Entwickler können auf wichtige Informationen zugreifen, während sie produktionsreife CSS-, iOS- und Android-Codefragmente erstellen. Dev Mode lässt sich auch mit Tools wie Jira, GitHub und Storybook verbinden und ermöglicht so eine nahtlose Workflow-Automatisierung.

Darüber hinaus ermöglicht der Dev Mode die Verknüpfung von Designsystemen in Figma mit Komponentencode und Dokumentation. Diese Funktion ermöglicht die Überprüfung von Figma-Dateien, die Zusammenarbeit mit Designern und den einfachen Empfang von Figma-Benachrichtigungen, ohne den Code-Editor zu verlassen. Entwickler können außerdem Etiketten verwenden, um den Designstatus zu verfolgen, Designdateien nach ihrem Entwicklungsstadium zu organisieren und Änderungen schnell zu vergleichen.

Zusammen mit dem Dev Mode führt Figma Designvariablen ein, um den Prozess der Erstellung und Pflege mehrerer Marken, Geräte und Themen zu rationalisieren, ähnlich wie Variablen in der Codierung. Figma-Variablen unterstützen auch Design-Token, die konsistente UI-Elemente wie Farbe oder Größe festlegen. Wenn eine Benutzeroberfläche beispielsweise über helle und dunkle Modi verfügt, können Designer mit Hilfe von Variablen Elemente in Regionen gruppieren, die gemeinsam zwischen diesen Modi wechseln können.

Neben den Variablen führt Figma auch ein erweitertes Prototyping ein, mit dem Benutzer realistischere Prototypen direkt im Figma Canvas entwickeln können. Durch diese Verbesserung wird die Notwendigkeit des Wechsels zwischen verschiedenen Werkzeugen oder Fenstern zum Entwerfen und Testen von Prototypen minimiert. Sho Kuwamoto, Vice President of Product bei Figma, ist der Ansicht, dass das erweiterte Prototyping bessere Ergebnisse liefert, da es die realistischsten Prototypen bereitstellt.

Darüber hinaus aktualisiert Figma sein Auto-Layout-Tool für vollständig responsive Designs und seinen Font-Picker mit einem neuen Menü, Suchfunktionen und einem visuellen Index zum schnelleren Filtern und Auffinden von Schriften. Der Dateibrowser von Figma verfügt ebenfalls über eine neue Benutzeroberfläche für den schnellen Zugriff auf freigegebene Dateien, Projekte und Benachrichtigungen.

Dev Mode befindet sich in der offenen Beta-Phase und kann bis 2023 kostenlos getestet werden. Die Preisoptionen für den Zugang im Jahr 2024 liegen bei 25 US-Dollar pro Platz/Monat für Organization und 35 US-Dollar pro Platz/Monat für Enterprise. Variablen sind in der offenen Beta-Phase verfügbar, wobei die Verfügbarkeit der Funktionen zwischen Professional- und Organization-Plänen variiert. Erweitertes Prototyping ist für Benutzer des Professional-Tarifs und höher verfügbar. Durch die Integration dieser Funktionen gewährleistet Figma eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Designern und Entwicklern, ohne dabei die wachsende Nutzerbasis der Entwickler zu vernachlässigen.

Plattformen wie Figma und AppMaster spielen eine entscheidende Rolle bei der Rationalisierung von Design und Entwicklung. AppMaster Figma, eine Plattform von no-code, ermöglicht es den Nutzern, Backend-, Web- und mobile Anwendungen visuell zu erstellen und dabei die Produktivität und Kosteneffizienz zu steigern.