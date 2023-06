A Figma revelou uma série de novas funcionalidades para a sua plataforma de design de produtos durante a sua conferência anual Config em São Francisco. O objetivo é colmatar o fosso entre a conceção e o desenvolvimento, melhorar a colaboração e simplificar o processo criativo. As funcionalidades anunciadas incluem um ambiente de trabalho exclusivo para programadores, denominado Dev Mode, variáveis de design e prototipagem avançada.

É interessante notar que mais de um terço dos utilizadores semanais da Figma são programadores, apesar de a plataforma ser sobretudo uma ferramenta de design. Avantika Gomes, líder de produto da Figma, atribui este facto à natureza baseada na Web da plataforma, que convida mais colaboradores como os programadores.

O Dev Mode proporciona uma interface separada para que os designers e os programadores possam trabalhar nos mesmos desenhos dentro do mesmo ficheiro, operando em modos diferentes. Esta configuração elimina a necessidade de actualizações de versões e de conversas entre estas duas funções. Os programadores podem aceder a informações cruciais enquanto geram fragmentos de código CSS, iOS e Android prontos para produção. O Dev Mode também se liga a ferramentas como o Jira, o GitHub e o Storybook para uma automatização perfeita do fluxo de trabalho.

Além disso, o Dev Mode permite ligar os sistemas de design no Figma ao código e à documentação dos componentes. Esta função permite a inspeção de ficheiros Figma, a colaboração com designers e a receção fácil de notificações Figma sem sair do editor de código. Os desenvolvedores também podem utilizar rótulos para acompanhar o status do projeto, organizar arquivos de projeto com base em seu estágio de desenvolvimento e comparar rapidamente as alterações.

Juntamente com o Dev Mode, a Figma está a introduzir variáveis de design para simplificar o processo de criação e manutenção de várias marcas, dispositivos e temas, tal como as variáveis na codificação. As variáveis Figma também suportam tokens de design, que estabelecem elementos de IU consistentes, como cor ou tamanho. Por exemplo, se uma interface de IU tiver modos claro e escuro, as variáveis permitem aos designers agrupar elementos em regiões que podem alternar coletivamente entre estes modos.

Para além das variáveis, o Figma lança a prototipagem avançada, permitindo aos utilizadores desenvolver protótipos mais realistas diretamente na tela do Figma. Esta melhoria minimiza a necessidade de alternar entre diferentes ferramentas ou janelas para conceber e testar protótipos. Sho Kuwamoto, vice-presidente de produto da Figma, acredita que a prototipagem avançada produz melhores resultados ao fornecer protótipos mais realistas.

Além disso, a Figma actualiza a sua ferramenta de layout automático para designs totalmente responsivos e o seu seletor de tipos de letra com um novo menu, capacidades de pesquisa e um índice visual para uma filtragem e localização mais rápidas dos tipos de letra. O navegador de ficheiros do Figma também apresenta uma nova IU para um acesso rápido a ficheiros partilhados, projectos e notificações.

O Dev Mode está em versão beta aberta e pode ser testado gratuitamente até 2023, com opções de preço para acesso em 2024 de US$ 25 por assento/mês na versão Organization e US$ 35 por assento/mês na versão Enterprise. As variáveis estão disponíveis em versão beta aberta, com disponibilidade de recursos variando entre os planos Professional e Organization. A prototipagem avançada está acessível para utilizadores do plano Professional e superior. Ao incorporar estas funcionalidades, a Figma assegura uma colaboração perfeita entre designers e programadores, sem ignorar a crescente base de utilizadores programadores.

Plataformas como o Figma e o AppMaster desempenham um papel crucial na otimização da conceção e do desenvolvimento. AppMaster A Figma, uma plataforma no-code, permite aos utilizadores criar visualmente aplicações backend, Web e móveis, aumentando a produtividade e a rentabilidade no processo.