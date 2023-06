Figma ha rivelato una serie di nuove funzionalità per la sua piattaforma di progettazione di prodotti durante la conferenza annuale Config di San Francisco. L'obiettivo è quello di colmare il divario tra progettazione e sviluppo, migliorare la collaborazione e snellire il processo creativo. Le funzionalità annunciate comprendono un ambiente di lavoro unico per gli sviluppatori, chiamato Dev Mode, variabili di progettazione e prototipazione avanzata.

È interessante notare che oltre un terzo degli utenti settimanali di Figma sono sviluppatori, nonostante la piattaforma sia principalmente uno strumento di progettazione. Avantika Gomes, product leader di Figma, attribuisce questo risultato alla natura web-based della piattaforma, che invita un maggior numero di collaboratori come gli sviluppatori.

La modalità Dev fornisce un'interfaccia separata per i progettisti e gli sviluppatori, che possono lavorare sugli stessi progetti all'interno dello stesso file, pur operando in modalità diverse. Questa configurazione elimina la necessità di aggiornamenti di versione e di conversazioni avanti e indietro tra questi due ruoli. Gli sviluppatori possono accedere a informazioni cruciali mentre generano frammenti di codice CSS, iOS e Android pronti per la produzione. Dev Mode si collega anche a strumenti come Jira, GitHub e Storybook per automatizzare il flusso di lavoro.

Inoltre, la modalità Dev consente di collegare i sistemi di progettazione in Figma al codice e alla documentazione dei componenti. Questa funzione consente di ispezionare i file Figma, collaborare con i progettisti e ricevere facilmente le notifiche Figma senza lasciare l'editor di codice. Gli sviluppatori possono anche utilizzare le etichette per tenere traccia degli stati di progettazione, organizzare i file di progettazione in base alla loro fase di sviluppo e confrontare rapidamente le modifiche.

Oltre alla modalità Dev, Figma sta introducendo le variabili di progettazione per semplificare il processo di creazione e mantenimento di più marchi, dispositivi e temi, proprio come le variabili nella codifica. Le variabili di Figma supportano anche i token di progettazione, che stabiliscono elementi coerenti dell'interfaccia utente come il colore o il dimensionamento. Ad esempio, se un'interfaccia UI ha modalità chiare e scure, le variabili consentono ai progettisti di raggruppare gli elementi in regioni che possono passare collettivamente da una modalità all'altra.

Oltre alle variabili, Figma introduce la prototipazione avanzata, che consente agli utenti di sviluppare prototipi più realistici direttamente nel canvas di Figma. Questo miglioramento riduce al minimo la necessità di passare da uno strumento all'altro o da una finestra all'altra per progettare e testare i prototipi. Sho Kuwamoto, vicepresidente del prodotto di Figma, ritiene che la prototipazione avanzata dia risultati migliori, fornendo prototipi più realistici.

Inoltre, Figma aggiorna il suo strumento di layout automatico per progetti completamente reattivi e il suo selezionatore di font con un nuovo menu, funzionalità di ricerca e un indice visivo per filtrare e individuare più rapidamente i font. Anche il browser dei file di Figma presenta una nuova interfaccia utente per un accesso rapido ai file condivisi, ai progetti e alle notifiche.

La modalità Dev è in open beta e può essere provata gratuitamente fino al 2023, con opzioni di prezzo per l'accesso nel 2024 a 25 dollari per sede/mese su Organization e 35 dollari per sede/mese su Enterprise. Le variabili sono disponibili in open beta, con disponibilità di funzioni che variano tra i piani Professional e Organization. La prototipazione avanzata è accessibile agli utenti del piano Professional o superiore. Incorporando queste funzionalità, Figma garantisce una collaborazione perfetta tra progettisti e sviluppatori, senza ignorare la crescente base di utenti sviluppatori.

Piattaforme come Figma e AppMaster svolgono un ruolo cruciale nella semplificazione della progettazione e dello sviluppo. AppMaster La piattaforma no-code consente agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili in modo visuale, migliorando la produttività e l'efficienza economica del processo.