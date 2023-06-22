Figma, San Francisco'daki yıllık Config konferansında ürün tasarım platformu için bir dizi yeni özelliği açıkladı. Amaç, tasarım ve geliştirme arasındaki boşluğu kapatmak, işbirliğini geliştirmek ve yaratıcı süreci kolaylaştırmaktır. Duyurulan özellikler arasında geliştiriciler için Dev Modu adı verilen benzersiz bir çalışma ortamı, tasarım değişkenleri ve gelişmiş prototip oluşturma yer alıyor.

İlginçtir ki, platform esas olarak bir tasarım aracı olmasına rağmen, Figma'nın haftalık kullanıcılarının üçte birinden fazlası geliştiricilerdir. Figma'da ürün lideri olan Avantika Gomes, bunu, geliştiriciler gibi daha fazla işbirlikçiyi davet eden platformun web tabanlı doğasına bağlıyor.

Dev Modu, tasarımcıların ve geliştiricilerin farklı modlarda çalışırken aynı dosya içinde aynı tasarımlar üzerinde çalışması için ayrı bir arayüz sağlar. Bu kurulum, sürüm güncellemelerine ve bu iki rol arasındaki karşılıklı konuşmalara olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Geliştiriciler, üretime hazır CSS, iOS ve Android kod parçacıkları oluştururken önemli bilgilere erişebilir. Geliştirici Modu, sorunsuz iş akışı otomasyonu için Jira, GitHub ve Storybook gibi araçlara da bağlanır.

Ayrıca Geliştirme Modu, Figma'daki tasarım sistemlerinin bileşen koduna ve belgelere bağlanmasına olanak tanır. Bu işlev, kod düzenleyiciden çıkmadan Figma dosyalarının incelenmesine, tasarımcılarla işbirliğine ve Figma bildirimlerinin kolayca alınmasına olanak tanır. Geliştiriciler ayrıca tasarım durumlarını izlemek, tasarım dosyalarını geliştirme aşamalarına göre düzenlemek ve değişiklikleri hızla karşılaştırmak için etiketleri kullanabilir.

Geliştirme Modu ile birlikte Figma, kodlamadaki değişkenlere çok benzer şekilde birden fazla marka, cihaz ve tema oluşturma ve sürdürme sürecini kolaylaştırmak için tasarım değişkenlerini kullanıma sunuyor. Figma değişkenleri, renk veya boyutlandırma gibi tutarlı UI öğeleri oluşturan tasarım belirteçlerini de destekler. Örneğin, bir UI arabiriminin açık ve koyu modları varsa, değişkenler, tasarımcıların öğeleri bu modlar arasında toplu olarak geçiş yapabilen bölgelerde gruplamasına olanak tanır.

Değişkenlerin yanı sıra, Figma, kullanıcıların doğrudan Figma kanvasında daha gerçekçi prototipler geliştirmelerine olanak tanıyan gelişmiş prototipleme sunar. Bu geliştirme, prototip tasarlamak ve test etmek için farklı araçlar veya pencereler arasında geçiş yapma ihtiyacını en aza indirir. Figma'da ürün başkan yardımcısı Sho Kuwamoto, gelişmiş prototiplemenin en gerçekçi prototipleri sağlayarak daha iyi sonuçlar verdiğine inanıyor.

Ayrıca, Figma tamamen duyarlı tasarımlar için otomatik yerleşim aracını ve yazı tipi seçicisini yeni bir menü, arama yetenekleri ve daha hızlı yazı tipi filtreleme ve konumu için görsel bir dizinle günceller. Figma'nın dosya tarayıcısı ayrıca paylaşılan dosyalara, projelere ve bildirimlere hızlı erişim için yeni bir kullanıcı arayüzü sunar.

Geliştirici Modu açık beta sürümündedir ve 2023'e kadar ücretsiz olarak denenebilir; 2024'te erişim için Organization'da lisans başına aylık 25 ABD doları ve Enterprise'da lisans başına aylık 35 ABD doları olarak fiyatlandırma seçenekleri sunulur. Değişkenler, Profesyonel ve Organizasyon planları arasında değişiklik gösteren özellik kullanılabilirliği ile açık beta olarak mevcuttur. Gelişmiş prototipleme, Profesyonel plan ve üzeri kullanıcılar için erişilebilir. Figma, bu özellikleri birleştirerek, büyüyen geliştirici kullanıcı tabanını göz ardı etmeden tasarımcılar ve geliştiriciler arasında sorunsuz işbirliği sağlar.

Figma ve AppMaster gibi platformlar, tasarım ve geliştirmeyi kolaylaştırmada çok önemli bir rol oynuyor. no-code bir platform olan AppMaster, kullanıcıların arka uç, web ve mobil uygulamaları görsel olarak oluşturmasına olanak tanıyarak süreçte üretkenliği ve maliyet etkinliğini artırır.