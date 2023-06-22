Компания Figma представила ряд новых функций для своей платформы проектирования продуктов на ежегодной конференции Config в Сан-Франциско. Цель - сократить разрыв между проектированием и разработкой, улучшить сотрудничество и оптимизировать творческий процесс. Среди анонсированных функций - уникальная рабочая среда для разработчиков под названием Dev Mode, переменные дизайна и усовершенствованное прототипирование.

Интересно, что более трети еженедельных пользователей Figma - разработчики, несмотря на то, что платформа в первую очередь является инструментом для дизайна. Авантика Гомес, руководитель отдела продуктов Figma, объясняет это веб-природой платформы, которая приглашает к сотрудничеству больше таких специалистов, как разработчики.

Режим Dev Mode предоставляет дизайнерам и разработчикам отдельный интерфейс, позволяющий работать над одними и теми же проектами в рамках одного файла, работая при этом в разных режимах. Такая настройка устраняет необходимость в обновлении версий и разговорах "туда-сюда" между этими двумя ролями. Разработчики могут получить доступ к важной информации, создавая готовые к производству фрагменты кода CSS, iOS и Android. Dev Mode также подключается к таким инструментам, как Jira, GitHub и Storybook для автоматизации рабочего процесса.

Кроме того, Dev Mode позволяет связать системы проектирования в Figma с кодом компонентов и документацией. Эта функция позволяет проверять файлы Figma, сотрудничать с дизайнерами и легко получать уведомления Figma, не выходя из редактора кода. Разработчики также могут использовать метки для отслеживания состояния дизайна, организации файлов дизайна на основе стадии их разработки и быстрого сравнения изменений.

Наряду с режимом Dev Mode, Figma вводит переменные дизайна для оптимизации процесса создания и поддержки нескольких брендов, устройств и тем, подобно переменным в кодировании. Переменные Figma также поддерживают маркеры дизайна, которые устанавливают согласованные элементы пользовательского интерфейса, такие как цвет или размер. Например, если интерфейс пользовательского интерфейса имеет светлый и темный режимы, переменные позволяют дизайнерам группировать элементы в области, которые могут коллективно переключаться между этими режимами.

Помимо переменных, Figma предлагает усовершенствованное прототипирование, позволяющее пользователям разрабатывать более реалистичные прототипы непосредственно на холсте Figma. Это усовершенствование минимизирует необходимость переключения между различными инструментами или окнами для разработки и тестирования прототипов. Шо Кувамото, вице-президент по продуктам компании Figma, считает, что усовершенствованное прототипирование дает лучшие результаты за счет создания наиболее реалистичных прототипов.

Кроме того, Figma обновила инструмент автоматической верстки для полностью отзывчивых дизайнов и инструмент выбора шрифтов с новым меню, возможностями поиска и визуальным индексом для более быстрой фильтрации и поиска шрифтов. Файловый браузер Figma также получил новый пользовательский интерфейс для быстрого доступа к общим файлам, проектам и уведомлениям.

Режим Dev Mode находится в стадии открытого бета-тестирования и бесплатен до 2023 года, а в 2024 году доступ будет предоставляться по цене $25 за место/месяц для Organization и $35 за место/месяц для Enterprise. Переменные доступны в открытой бета-версии, а доступность функций варьируется между планами Professional и Organization. Расширенное прототипирование доступно для пользователей тарифного плана Professional и выше. Включая эти функции, Figma обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между дизайнерами и разработчиками, не игнорируя при этом растущую пользовательскую базу разработчиков.

Такие платформы, как Figma и AppMaster, играют решающую роль в оптимизации проектирования и разработки. AppMaster Платформа no-code позволяет пользователям визуально создавать внутренние, веб- и мобильные приложения, повышая производительность и экономическую эффективность процесса.