Figma在旧金山举行的年度配置会议上透露了其产品设计平台的一系列新功能。其目的是弥合设计和开发之间的差距，加强协作，并简化创作过程。所宣布的功能包括为开发人员提供一个独特的工作环境，称为 "开发模式"，设计变量，以及先进的原型设计。

有趣的是，尽管Figma平台主要是一个设计工具，但每周有超过三分之一的用户是开发者。Figma的产品负责人Avantika Gomes将此归因于该平台基于网络的特性，它邀请了更多像开发者这样的合作者。

开发模式为设计者和开发者提供了一个单独的界面，他们可以在同一个文件中处理相同的设计，同时以不同的模式进行操作。这种设置消除了这两个角色之间的版本更新和来回对话的需要。开发人员可以在生成可用于生产的CSS、iOS和Android代码片段的同时访问关键信息。开发模式还可以连接到Jira、GitHub和Storybook等工具，实现无缝的工作流程自动化。

此外，开发模式能够将 Figma 中的设计系统与组件代码和文档联系起来。这一功能允许检查 Figma 文件，与设计师合作，以及在不离开代码编辑器的情况下轻松接收 Figma 通知。开发人员还可以利用标签来跟踪设计状态，根据开发阶段来组织设计文件，并迅速地比较变化。

除了开发模式，Figma 还引入了设计变量，以简化创建和维护多个品牌、设备和主题的过程，这与编码中的变量非常相似。Figma 变量还支持设计标记，建立一致的 UI 元素，如颜色或尺寸。例如，如果一个用户界面有浅色和深色模式，变量允许设计师将元素分组到可以在这些模式之间集体切换的区域。

除了变量，Figma 还推出了高级原型设计，使用户能够直接在 Figma 画布中开发出更真实的原型。这一改进最大限度地减少了在设计和测试原型时在不同工具或窗口之间切换的需要。Figma的产品副总裁Sho Kuwamoto认为，高级原型设计通过提供最真实的原型产生更好的效果。

此外，Figma还更新了用于完全响应式设计的自动布局工具，以及带有新菜单、搜索功能和视觉索引的字体挑选器，以加快字体过滤和定位。Figma的文件浏览器也展示了一个新的用户界面，可以快速访问共享文件、项目和通知。

开发模式处于开放测试阶段，在2023年之前可以免费试用，2024年的定价选项为：组织版每座25美元/月，企业版每座35美元/月。变量在开放测试版中可用，其功能可用性在专业和组织计划中有所不同。专业版及以上计划的用户可以使用高级原型设计。通过整合这些功能，Figma确保了设计者和开发者之间的无缝协作，同时也没有忽视不断增长的开发者用户群。

像Figma和AppMaster这样的平台在简化设计和开发方面发挥了关键作用。AppMaster在这个平台上，no-code ，使用户能够直观地创建后台、网络和移动应用，在这个过程中提高生产力和成本效益。