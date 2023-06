Figma onthulde een reeks nieuwe functies voor zijn productontwerpplatform tijdens de jaarlijkse Config-conferentie in San Francisco. Het doel is om de kloof tussen ontwerp en ontwikkeling te overbruggen, de samenwerking te verbeteren en het creatieve proces te stroomlijnen. De aangekondigde functies omvatten een unieke werkomgeving voor ontwikkelaars genaamd Dev Mode, ontwerpvariabelen en geavanceerde prototyping.

Interessant is dat meer dan een derde van Figma's wekelijkse gebruikers ontwikkelaars zijn, ondanks dat het platform voornamelijk een ontwerptool is. Avantika Gomes, productleider bij Figma, schrijft dit toe aan het webgebaseerde karakter van het platform, dat meer medewerkers zoals ontwikkelaars uitnodigt.

Dev Mode biedt een aparte interface voor ontwerpers en ontwikkelaars om aan dezelfde ontwerpen te werken binnen hetzelfde bestand terwijl ze in verschillende modi werken. Deze opzet elimineert de noodzaak voor versie-updates en heen-en-weer gesprekken tussen deze twee rollen. Ontwikkelaars hebben toegang tot cruciale informatie terwijl ze productieklare fragmenten CSS-, iOS- en Android-code genereren. Dev Mode maakt ook verbinding met tools als Jira, GitHub en Storybook voor een naadloze automatisering van de workflow.

Verder maakt Dev Mode het mogelijk om ontwerpsystemen in Figma te koppelen aan componentcode en documentatie. Deze functie maakt het mogelijk Figma bestanden te inspecteren, samen te werken met ontwerpers en eenvoudig Figma meldingen te ontvangen zonder de code editor te verlaten. Ontwikkelaars kunnen ook labels gebruiken om ontwerpstatussen bij te houden, ontwerpbestanden te organiseren op basis van hun ontwikkelstadium en snel wijzigingen te vergelijken.

Samen met de Dev Mode introduceert Figma ontwerpvariabelen om het proces van het maken en onderhouden van meerdere merken, apparaten en thema's te stroomlijnen, net als variabelen in codering. Figma variabelen ondersteunen ook ontwerp tokens, die consistente UI-elementen zoals kleur of grootte vastleggen. Bijvoorbeeld, als een UI-interface lichte en donkere modi heeft, kunnen ontwerpers met variabelen elementen groeperen in regio's die gezamenlijk kunnen schakelen tussen deze modi.

Naast variabelen, introduceert Figma geavanceerde prototyping, waardoor gebruikers meer realistische prototypes kunnen ontwikkelen direct in het Figma canvas. Deze verbetering minimaliseert de noodzaak voor het wisselen tussen verschillende tools of vensters voor het ontwerpen en testen van prototypes. Sho Kuwamoto, vice president of product bij Figma, gelooft dat geavanceerd prototyping betere resultaten oplevert door de meest realistische prototypes te leveren.

Verder vernieuwt Figma zijn auto-lay-out tool voor volledig responsieve ontwerpen en zijn font picker met een nieuw menu, zoekmogelijkheden en een visuele index voor het sneller filteren en lokaliseren van fonts. Figma's bestandsbrowser heeft ook een nieuwe UI voor snelle toegang tot gedeelde bestanden, projecten en meldingen.

Dev Mode is in open beta en gratis te proberen tot 2023, met prijsopties voor toegang in 2024 van $25 per seat/maand op Organization en $35 per seat/maand op Enterprise. Variabelen zijn beschikbaar in open bèta, met beschikbaarheid van functies variërend tussen Professional en Organization plannen. Geavanceerde prototyping is toegankelijk voor gebruikers van het Professional-plan en hoger. Met deze functies zorgt Figma voor een naadloze samenwerking tussen ontwerpers en ontwikkelaars, zonder de groeiende gebruikersgroep van ontwikkelaars te negeren.

Platformen zoals Figma en AppMaster spelen een cruciale rol in het stroomlijnen van ontwerp en ontwikkeling. AppMaster Figma, een no-code platform, stelt gebruikers in staat om backend-, web- en mobiele applicaties visueel te maken, waardoor de productiviteit en kosteneffectiviteit toenemen.