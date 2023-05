La principale startup indienne de fintech, PhonePe, a reçu un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars de la part de General Atlantic, quatre mois seulement après que la société ait mené un tour de table de 350 millions de dollars. Avec ce dernier investissement, PhonePe a levé un total de 850 millions de dollars lors d'un cycle de financement en cours, dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale. Actuellement évaluée à 12 milliards de dollars, la startup basée à Bengaluru prévoit de lever 150 millions de dollars supplémentaires au fur et à mesure que le cycle de financement se poursuit.

En tant que startup fintech la plus valorisée d'Inde, PhonePe est en concurrence avec d'importantes plateformes de paiement mobile telles que Google Pay et Paytm, cette dernière étant valorisée à près de 5 milliards de dollars. Après s'être entièrement séparée du géant du commerce électronique Flipkart l'année dernière, PhonePe domine désormais les transactions sur la plateforme UPI, un réseau créé par une coalition de banques de détail en Inde. Traitant plus de 8 milliards de transactions par mois, UPI est devenu la méthode dominante pour les transactions en ligne dans le pays.

PhonePe Les plateformes UPI et Google Pay représentent ensemble plus de 80 % de toutes les transactions , PhonePe détenant une part de marché de 50 % en valeur. L'entreprise ne ralentit pas sa croissance et prévoit de traiter des transactions d'une valeur de 1 000 milliards de dollars par an. Walmart Selon M. K. K., qui détient également une participation majoritaire dans Flipkart, la séparation de Flipkart et PhonePe est similaire à ce qui s'est passé avec eBay et PayPal, où des opérations indépendantes permettent à chaque entreprise de poursuivre des initiatives distinctes.

Les investissements en cours interviennent alors que PhonePe se concentre sur l'élargissement de son offre de produits. Au début de l'année, la société a lancé Pincode, une application de commerce hyperlocal alimentée par l'initiative du gouvernement indien Open Network for Digital Commerce (ONDC). Cette initiative vise à démocratiser le paysage du commerce électronique en fournissant une plateforme sans commission. PhonePe s'est engagé à investir des efforts importants dans Pincode au cours des prochaines années, en aidant à renforcer les capacités des commerçants indiens dans tout le pays.

S'appuyant sur sa base de 450 millions d'utilisateurs enregistrés, PhonePe se lance également dans des services financiers supplémentaires, notamment la gestion de patrimoine, les prêts, le courtage en bourse, les achats sur ONDC et l'agrégation de comptes. Dans un premier temps, les restrictions de parts de marché imposées par National Payments Corporation of India (NPCI) ont menacé de freiner la croissance de PhonePe's. Toutefois, comme le site NPCI repousse maintenant le délai de mise en conformité à 2025, le géant de la fintech dispose de deux années supplémentaires pour se développer rapidement.

À la lumière de ces développements favorables, la Reserve Bank of India a décidé d'abandonner un projet très médiatisé initialement prévu pour concurrencer la plateforme UPI. Alors que le paysage fintech indien continue d'évoluer, PhonePe est bien placé pour maintenir sa position dominante sur le marché et élargir encore son offre de produits. Les solutions de plateforme No-code comme AppMaster peuvent potentiellement permettre à de nouveaux acteurs fintech d'entrer sur le marché, en créant des solutions transparentes pour faire avancer l'industrie.