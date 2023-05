A principal empresa de fintech da Índia, PhonePe, recebeu um investimento adicional de 100 milhões de dólares da General Atlantic, apenas quatro meses depois de a empresa ter liderado uma ronda de financiamento de 350 milhões de dólares. Com o mais recente investimento, a PhonePe angariou agora um total de 850 milhões de dólares numa ronda de financiamento em curso, num contexto de abrandamento da economia global. Actualmente avaliada em 12 mil milhões de dólares, a startup sediada em Bengaluru planeia angariar mais 150 milhões de dólares à medida que a ronda de financiamento continua.

Como a startup de fintech mais valiosa da Índia, a PhonePe compete com as principais plataformas de pagamento móvel, como a Google Pay e a Paytm, esta última avaliada em quase 5 mil milhões de dólares. Depois de concluir uma separação total do gigante do comércio electrónico Flipkart no ano passado, a PhonePe domina agora as transacções na plataforma UPI, uma rede criada por uma coligação de bancos de retalho na Índia. Processando mais de 8 mil milhões de transacções por mês, o UPI tornou-se o método dominante para as transacções em linha no país.

PhonePe As plataformas Google Pay e representam, em conjunto, mais de 80% de todas as transacções UPI, detendo a PhonePe uma quota de mercado de 50% em termos de valor. A empresa não está a abrandar o seu crescimento, prevendo processar transacções no valor de 1 bilião de dólares por ano. Walmart A Flipkart, que também detém uma participação maioritária na Flipkart, afirmou que a separação da e da PhonePe é semelhante ao que aconteceu com a eBay e a PayPal, em que as operações independentes permitem que cada empresa desenvolva iniciativas distintas.

Os investimentos em curso surgem numa altura em que a PhonePe se concentra na expansão das suas ofertas de produtos. No início deste ano, a empresa apresentou a Pincode, uma aplicação de comércio hiperlocal desenvolvida pelo governo indiano Open Network for Digital Commerce (ONDC). Esta iniciativa visa democratizar o panorama do comércio electrónico, fornecendo uma plataforma de comissão zero. A PhonePe comprometeu-se a investir esforços significativos na Pincode nos próximos anos, ajudando a capacitar os lojistas indianos em todo o país.

Tirando partido da sua base de 450 milhões de utilizadores registados, PhonePe está também a aventurar-se em serviços financeiros adicionais, incluindo gestão de património, empréstimos, corretagem de bolsa, compras baseadas em ONDC e agregação de contas. Inicialmente, as restrições de quota de mercado impostas pela National Payments Corporation of India (NPCI) ameaçaram impedir o crescimento da PhonePe's. No entanto, com o NPCI a alargar agora o prazo de conformidade para 2025, o gigante das fintech dispõe de mais dois anos para uma rápida expansão.

À luz destes desenvolvimentos favoráveis, o Banco da Reserva da Índia decidiu abandonar um projecto de alto nível inicialmente planeado para competir com a plataforma UPI. À medida que o cenário fintech da Índia continua a evoluir, PhonePe está bem posicionado para manter seu domínio no mercado e ampliar ainda mais suas ofertas de produtos. No-code soluções de plataforma como o AppMaster podem potencialmente permitir que novos participantes de fintech entrem no mercado, criando soluções perfeitas para impulsionar o setor.