تلقت شركة PhonePe ، الشركة الهندية الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية ، استثمارًا إضافيًا بقيمة 100 مليون دولار من General Atlantic ، بعد أربعة أشهر فقط من قيادة الشركة لجولة تمويل بقيمة 350 مليون دولار. مع أحدث استثمار ، جمعت PhonePe الآن ما مجموعه 850 مليون دولار في جولة تمويل مستمرة وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي. وتخطط الشركة الناشئة التي تتخذ من بنغالورو مقراً لها والتي تقدر قيمتها حالياً بـ 12 مليار دولار لجمع 150 مليون دولار أخرى مع استمرار جولة التمويل.

باعتبارها الشركة الناشئة الأكثر قيمة في مجال التكنولوجيا المالية في الهند ، تتنافس PhonePe مع منصات الدفع عبر الهاتف المحمول الرئيسية مثل Google Pay و Paytm ، والتي تقدر قيمتها بحوالي 5 مليارات دولار. بعد الانتهاء من الانفصال الكامل عن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة Flipkart العام الماضي ، تهيمن PhonePe الآن على المعاملات على منصة UPI ، وهي شبكة أنشأها تحالف من بنوك التجزئة في الهند. من خلال معالجة أكثر من 8 مليارات معاملة شهريًا ، أصبحت UPI هي الطريقة السائدة للمعاملات عبر الإنترنت في البلاد.

يمثل كل من PhonePe و Google Pay معًا أكثر من 80٪ من جميع معاملات UPI ، حيث تمتلك PhonePe حصة سوقية بنسبة 50٪ من حيث القيمة. لا تبطئ الشركة نموها ، وتتوقع أن تعالج معاملات بقيمة 1 تريليون دولار سنويًا. قالت Walmart ، التي تمتلك أيضًا حصة أغلبية في Flipkart ، إن الفصل بين Flipkart و PhonePe يشبه ما حدث مع eBay و PayPal ، حيث تسمح العمليات المستقلة لكل شركة بمتابعة مبادرات منفصلة.

تأتي الاستثمارات الجارية في الوقت الذي تركز فيه PhonePe على توسيع عروض منتجاتها. في وقت سابق من هذا العام ، قدمت الشركة Pincode ، وهو تطبيق تجاري محلي مدعوم من Open Network for Digital Commerce (ONDC). تهدف هذه المبادرة إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على مشهد التجارة الإلكترونية من خلال توفير منصة بدون عمولة. التزمت PhonePe باستثمار جهد كبير في Pincode خلال السنوات القادمة ، مما يساعد على تمكين أصحاب المتاجر الهنود في جميع أنحاء البلاد.

بالاستفادة من قاعدة المستخدمين المسجلين البالغ عددهم 450 مليون مستخدم ، تقوم PhonePe أيضًا بالمغامرة في خدمات مالية إضافية ، بما في ذلك إدارة الثروات والإقراض وتداول الأسهم والتسوق القائم على ONDC وتجميع الحسابات. في البداية ، هددت القيود المفروضة على حصة السوق من قبل National Payments Corporation of India (NPCI) بإعاقة نمو PhonePe's. ومع ذلك ، مع تمديد NPCI الآن الموعد النهائي للامتثال حتى عام 2025 ، فإن عملاق التكنولوجيا المالية لديه عامين إضافيين للتوسع السريع.

في ضوء هذه التطورات الإيجابية ، قرر بنك الاحتياطي الهندي التخلي عن مشروع رفيع المستوى تم التخطيط له في البداية للتنافس مع منصة UPI. مع استمرار تطور مشهد التكنولوجيا المالية في الهند ، تتمتع PhonePe بمكانة جيدة للحفاظ على هيمنتها في السوق وتوسيع نطاق عروض منتجاتها. يمكن لحلول النظام الأساسي No-code مثل AppMaster أن تمكن اللاعبين الجدد في مجال التكنولوجيا المالية من دخول السوق ، وإنشاء حلول سلسة لدفع الصناعة إلى الأمام.