Hindistan'ın önde gelen fintech girişimi PhonePe, şirketin 350 milyon dolarlık bir finansman turunu yönetmesinden sadece dört ay sonra General Atlantic 100 milyon dolarlık ek bir yatırım aldı. PhonePe, son yatırımıyla, yavaşlayan küresel ekonominin ortasında devam eden bir finansman turunda toplam 850 milyon $ topladı. Şu anda 12 milyar dolar değerinde olan Bengaluru merkezli girişim, finansman turu devam ederken 150 milyon dolar daha artırmayı planlıyor.

Hindistan'ın en değerli fintech girişimi olan PhonePe, yaklaşık 5 milyar dolar değerinde olan Google Pay ve Paytm gibi büyük mobil ödeme platformlarıyla rekabet ediyor. Geçen yıl e-ticaret devi Flipkart tamamen ayrılan PhonePe, şimdi Hindistan'daki perakende bankalarından oluşan bir koalisyon tarafından kurulan bir ağ olan UPI platformundaki işlemlere hakim durumda. Ayda 8 milyardan fazla işlem gerçekleştiren UPI, ülkedeki çevrimiçi işlemler için baskın yöntem haline geldi.

PhonePe ve Google Pay birlikte, tüm UPI işlemlerinin %80'inden fazlasını oluşturuyor ve PhonePe değer olarak %50 pazar payına sahip. Şirket, büyümesini yavaşlatmıyor ve yılda 1 trilyon dolar değerinde işlem gerçekleştirmeyi planlıyor. Flipkart çoğunluk hissesine de sahip olan Walmart, Flipkart ve PhonePe ayrılmasının, bağımsız operasyonların her şirketin ayrı girişimlerde bulunmasına izin verdiği eBay ve PayPal olana benzer olduğunu söyledi.

Devam eden yatırımlar, PhonePe ürün tekliflerini genişletmeye odaklanmasıyla ortaya çıkıyor. Bu yılın başlarında şirket, Hindistan hükümetinin Open Network for Digital Commerce (ONDC) tarafından desteklenen hiper yerel bir ticaret uygulaması olan Pincode tanıttı. Bu girişim, sıfır komisyon platformu sağlayarak e-ticaret ortamını demokratikleştirmeyi amaçlıyor. PhonePe önümüzdeki yıllarda Pincode önemli ölçüde yatırım yapmayı taahhüt ederek ülke çapındaki Hintli esnafı güçlendirmeye yardımcı oldu.

450 milyonluk güçlü kayıtlı kullanıcı tabanından yararlanan PhonePe ayrıca servet yönetimi, borç verme, borsa, ONDC tabanlı alışveriş ve hesap toplama dahil olmak üzere ek finansal hizmetlerde girişimde bulunuyor. Başlangıçta, National Payments Corporation of India (NPCI) pazar payı kısıtlamaları PhonePe's büyümesini engellemekle tehdit etti. Bununla birlikte, NPCI uyum son tarihini 2025'e uzatırken, fintech devinin hızlı genişleme için iki yılı daha var.

Bu olumlu gelişmeler ışığında Hindistan Merkez Bankası, başlangıçta UPI platformuyla rekabet etmesi planlanan yüksek profilli bir projeden vazgeçmeye karar verdi. Hindistan'ın fintech manzarası gelişmeye devam ederken, PhonePe pazardaki hakimiyetini sürdürmek ve ürün tekliflerini daha da genişletmek için iyi bir konumdadır. AppMaster gibi No-code platform çözümleri, potansiyel olarak yeni fintech oyuncularının pazara girmesini sağlayabilir ve sektörü ileriye taşımak için kusursuz çözümler yaratabilir.