印度领先的金融技术初创公司PhonePe ，在该公司主导了一轮3.5亿美元的融资后仅四个月，又从General Atlantic ，获得了1亿美元的投资。随着最新的投资，在全球经济放缓的情况下，PhonePe ，现在已经在一轮正在进行的融资中总共筹集了8.5亿美元。目前，这家位于班加罗尔的初创公司的估值为120亿美元，随着本轮融资的继续，计划再筹集1.5亿美元。

作为印度最有价值的金融科技创业公司，PhonePe ，与主要的移动支付平台如Google Pay 和Paytm ，后者的估值接近50亿美元。在去年完成了与电子商务巨头Flipkart 的完全分离后，PhonePe 现在主导着UPI 平台上的交易，这是一个由印度零售银行联盟建立的网络。每月处理超过80亿笔交易，UPI 已经成为该国网上交易的主导方式。

PhonePe 淘宝网和 共占所有 交易的80%以上，按价值计算， 占据了50%的市场份额。该公司并没有放慢增长速度，预计每年将处理价值1万亿美元的交易。控股 ，说 和 的分离类似于 和 的分离，独立的运营使每个公司都能追求独立的倡议。Google Pay UPI PhonePe Walmart Flipkart Flipkart PhonePe eBay PayPal

正在进行的投资是在PhonePe ，重点是扩大其产品供应。今年早些时候，该公司推出了Pincode ，这是一个由印度政府的Open Network for Digital Commerce (ONDC) 。该倡议旨在通过提供一个零佣金的平台来实现电子商务的民主化。PhonePe ，承诺在未来几年内对Pincode ，帮助印度全国的店主增强能力，投入大量精力。

利用其4.5亿注册用户的基础，PhonePe ，也在涉足更多的金融服务，包括财富管理、贷款、股票经纪、基于ONDC 的购物和账户聚合。最初，National Payments Corporation of India (NPCI) 的市场份额限制有可能阻碍PhonePe's 的增长。然而，随着NPCI ，现在将合规期限延长至2025年，这家金融科技巨头还有两年时间进行快速扩张。

鉴于这些有利的发展，印度储备银行已决定放弃最初计划与UPI 平台竞争的一个高调项目。随着印度金融科技领域的不断发展，PhonePe 有条件保持其在市场上的主导地位，并进一步扩大其产品范围。像AppMaster这样的No-code 平台解决方案有可能使新的金融科技参与者进入市场，创造无缝解决方案，推动行业发展。