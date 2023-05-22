Ведущий индийский финтех-стартап PhonePe получил дополнительные инвестиции в размере 100 миллионов долларов от General Atlantic, всего через четыре месяца после того, как компания провела раунд финансирования в размере 350 миллионов долларов. С последними инвестициями PhonePe привлек в общей сложности $850 млн в рамках текущего раунда финансирования на фоне замедления мировой экономики. В настоящее время стоимость компании оценивается в 12 миллиардов долларов США, и компания из Бенгалуру планирует привлечь еще 150 миллионов долларов США в ходе продолжающегося раунда финансирования.

Будучи самым дорогим финтех-стартапом Индии, PhonePe конкурирует с такими крупными платформами мобильных платежей, как Google Pay и Paytm, последняя из которых оценивается почти в $5 млрд. После полного отделения от гиганта электронной коммерции Flipkart в прошлом году, PhonePe теперь доминирует в транзакциях на платформе UPI, сети, созданной коалицией розничных банков Индии. Обрабатывая более 8 миллиардов транзакций в месяц, UPI стал доминирующим методом онлайн-транзакций в стране.

PhonePe На долю платформ Google Pay и приходится более 80% всех транзакций UPI, а доля рынка PhonePe составляет 50% по стоимости. Компания не снижает темпов роста, прогнозируя ежегодную обработку транзакций на сумму 1 триллион долларов США. Walmart Компания Flipkart, которой также принадлежит контрольный пакет акций, заявила, что разделение Flipkart и PhonePe аналогично тому, что произошло с eBay и PayPal, где независимые операции позволяют каждой компании реализовывать отдельные инициативы.

Текущие инвестиции осуществляются в то время, когда PhonePe фокусируется на расширении своих продуктовых предложений. В начале этого года компания представила Pincode, приложение для гиперлокальной торговли, работающее на базе индийского правительства Open Network for Digital Commerce (ONDC). Эта инициатива направлена на демократизацию электронной коммерции путем предоставления платформы с нулевой комиссией. PhonePe обязалась инвестировать значительные средства в Pincode в ближайшие годы, помогая расширить возможности индийских владельцев магазинов по всей стране.

Используя свою 450-миллионную базу зарегистрированных пользователей, PhonePe также планирует начать предоставление дополнительных финансовых услуг, включая управление состоянием, кредитование, биржевую торговлю, ONDC- покупки и агрегацию счетов. Первоначально ограничения доли рынка со стороны National Payments Corporation of India (NPCI) угрожали помешать росту PhonePe's. Однако, поскольку NPCI теперь продлевает срок выполнения требований до 2025 года, у финтех-гиганта есть еще два года для быстрого расширения.

В свете этих благоприятных событий Резервный банк Индии решил отказаться от громкого проекта, который изначально планировался для конкуренции с платформой UPI. Поскольку индийский финтех-ландшафт продолжает развиваться, PhonePe имеет все возможности для сохранения своего доминирующего положения на рынке и дальнейшего расширения своих продуктовых предложений. No-code платформы, такие как AppMaster, потенциально могут позволить новым финтех-игрокам выйти на рынок, создавая бесшовные решения для развития отрасли.