Indiens führendes Fintech-Startup PhonePe hat eine weitere Investition in Höhe von 100 Millionen Dollar von General Atlantic erhalten, nur vier Monate nachdem das Unternehmen eine Finanzierungsrunde in Höhe von 350 Millionen Dollar durchgeführt hat. Mit der jüngsten Investition hat PhonePe nun in einer laufenden Finanzierungsrunde inmitten einer sich abschwächenden Weltwirtschaft insgesamt 850 Millionen Dollar aufgebracht. Das in Bengaluru ansässige Unternehmen, das derzeit mit 12 Milliarden Dollar bewertet wird, plant, im Rahmen der weiteren Finanzierungsrunde weitere 150 Millionen Dollar aufzubringen.

Als Indiens wertvollstes Fintech-Startup konkurriert PhonePe mit großen mobilen Zahlungsplattformen wie Google Pay und Paytm, wobei letztere mit fast 5 Milliarden Dollar bewertet wird. Nach der vollständigen Trennung vom E-Commerce-Riesen Flipkart im vergangenen Jahr dominiert PhonePe nun die Transaktionen auf der Plattform UPI, einem Netzwerk, das von einer Koalition von Einzelhandelsbanken in Indien aufgebaut wurde. Mit über 8 Milliarden Transaktionen pro Monat hat sich UPI zur dominierenden Methode für Online-Transaktionen in Indien entwickelt.

PhonePe und Google Pay sind zusammen für über 80 % aller UPI Transaktionen verantwortlich, wobei PhonePe wertmäßig einen Marktanteil von 50 % hält. Das Unternehmen verlangsamt sein Wachstum nicht und geht davon aus, dass es jährlich Transaktionen im Wert von 1 Billion Dollar abwickeln wird. Walmart Nach Angaben von Flipkart, das auch eine Mehrheitsbeteiligung an hält, ist die Trennung von Flipkart und PhonePe ähnlich wie bei eBay und PayPal, wo die beiden Unternehmen aufgrund ihrer unabhängigen Tätigkeiten getrennte Initiativen verfolgen können.

Die laufenden Investitionen werden getätigt, da PhonePe sich auf die Erweiterung seines Produktangebots konzentriert. Anfang dieses Jahres führte das Unternehmen Pincode ein, eine hyperlokale Handels-App, die von der Open Network for Digital Commerce (ONDC) der indischen Regierung betrieben wird. Diese Initiative zielt darauf ab, die E-Commerce-Landschaft zu demokratisieren, indem sie eine Null-Prozent-Plattform bereitstellt. PhonePe hat sich verpflichtet, in den kommenden Jahren erhebliche Anstrengungen in Pincode zu investieren, um indischen Ladenbesitzern im ganzen Land zu helfen.

Unter Ausnutzung der 450 Millionen registrierten Nutzer wird PhonePe auch zusätzliche Finanzdienstleistungen anbieten, darunter Vermögensverwaltung, Kreditvergabe, Aktienhandel, ONDC-basiertes Einkaufen und Kontenaggregation. Anfänglich drohten die Marktanteilsbeschränkungen von National Payments Corporation of India (NPCI) das Wachstum von PhonePe's zu behindern. Da NPCI die Frist für die Einhaltung der Vorschriften nun jedoch bis 2025 verlängert hat, verfügt der Fintech-Riese über zusätzliche zwei Jahre für eine rasche Expansion.

Angesichts dieser günstigen Entwicklungen hat die Reserve Bank of India beschlossen, ein hochkarätiges Projekt aufzugeben, das ursprünglich als Konkurrenz zur Plattform UPI geplant war. Da sich die indische Fintech-Landschaft weiter entwickelt, ist PhonePe gut positioniert, um seine Dominanz auf dem Markt aufrechtzuerhalten und sein Produktangebot weiter auszubauen. No-code Plattformlösungen wie AppMaster können potenziell neuen Fintech-Akteuren den Markteintritt ermöglichen und nahtlose Lösungen schaffen, die die Branche voranbringen.