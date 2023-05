La principale startup fintech indiana, PhonePe, ha ricevuto un ulteriore investimento di 100 milioni di dollari da General Atlantic, solo quattro mesi dopo che la società ha condotto un round di finanziamento da 350 milioni di dollari. Con l'ultimo investimento, PhonePe ha raccolto un totale di 850 milioni di dollari in un round di finanziamento in corso, in un contesto di rallentamento dell'economia globale. Attualmente valutata 12 miliardi di dollari, la startup con sede a Bengaluru prevede di raccogliere altri 150 milioni di dollari con il proseguimento del round di finanziamento.

Come startup fintech di maggior valore in India, PhonePe compete con le principali piattaforme di pagamento mobile come Google Pay e Paytm, quest'ultima valutata quasi 5 miliardi di dollari. Dopo aver completato la separazione completa dal gigante dell'e-commerce Flipkart lo scorso anno, PhonePe domina ora le transazioni sulla piattaforma UPI, una rete costruita da una coalizione di banche al dettaglio in India. Con oltre 8 miliardi di transazioni al mese, UPI è diventato il metodo dominante per le transazioni online nel Paese.

PhonePe e Google Pay insieme rappresentano oltre l'80% di tutte le transazioni UPI, mentre PhonePe detiene una quota di mercato del 50% in termini di valore. L'azienda non rallenta la sua crescita e prevede di elaborare transazioni per un valore di 1.000 miliardi di dollari all'anno. Walmart La società, che detiene anche una quota di maggioranza in Flipkart, ha dichiarato che la separazione di Flipkart e PhonePe è simile a quella avvenuta con eBay e PayPal, dove le operazioni indipendenti consentono a ciascuna società di perseguire iniziative separate.

Gli investimenti in corso arrivano mentre PhonePe si concentra sull'espansione della propria offerta di prodotti. All'inizio di quest'anno, l'azienda ha introdotto Pincode, un'applicazione per il commercio iperlocale alimentata da Open Network for Digital Commerce (ONDC) del governo indiano. Questa iniziativa mira a democratizzare il panorama dell'e-commerce fornendo una piattaforma a zero commissioni. PhonePe si è impegnata a investire in modo significativo in Pincode nei prossimi anni, contribuendo a potenziare i negozianti indiani in tutta la nazione.

Sfruttando la sua base di 450 milioni di utenti registrati, PhonePe si sta inoltre avventurando in ulteriori servizi finanziari, tra cui la gestione patrimoniale, i prestiti, l'intermediazione azionaria, gli acquisti basati su ONDC e l'aggregazione di conti. Inizialmente, le restrizioni delle quote di mercato da parte di National Payments Corporation of India (NPCI) hanno minacciato di ostacolare la crescita di PhonePe's. Tuttavia, con la proroga del termine di conformità al 2025 da parte di NPCI, il gigante del fintech dispone di altri due anni per una rapida espansione.

Alla luce di questi sviluppi favorevoli, la Reserve Bank of India ha deciso di abbandonare un progetto di alto profilo inizialmente previsto per competere con la piattaforma UPI. Mentre il panorama fintech indiano continua a evolversi, PhonePe è ben posizionato per mantenere la sua posizione dominante sul mercato e ampliare ulteriormente la sua offerta di prodotti. Le soluzioni della piattaforma No-code come AppMaster possono potenzialmente consentire a nuovi operatori fintech di entrare nel mercato, creando soluzioni senza soluzione di continuità per far progredire il settore.