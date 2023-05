De toonaangevende fintech startup van India, PhonePe, heeft een extra investering van 100 miljoen dollar ontvangen van General Atlantic, slechts vier maanden nadat het bedrijf een financieringsronde van 350 miljoen dollar leidde. Met de laatste investering heeft PhonePe nu in totaal 850 miljoen dollar opgehaald in een lopende financieringsronde te midden van een vertragende wereldeconomie. De startup uit Bengaluru wordt momenteel gewaardeerd op 12 miljard dollar en is van plan nog eens 150 miljoen dollar op te halen naarmate de financieringsronde vordert.

Als meest waardevolle fintech startup van India concurreert PhonePe met grote platforms voor mobiele betalingen zoals Google Pay en Paytm, waarvan de laatste wordt gewaardeerd op bijna 5 miljard dollar. Na de volledige afscheiding van e-commerce gigant Flipkart vorig jaar, domineert PhonePe nu transacties op het UPI platform, een netwerk gebouwd door een coalitie van retailbanken in India. Met de verwerking van meer dan 8 miljard transacties per maand is UPI de dominante methode voor onlinetransacties in het land geworden.

PhonePe en Google Pay zijn samen goed voor meer dan 80% van alle UPI transacties en PhonePe heeft een marktaandeel van 50% in waarde. Het bedrijf vertraagt zijn groei niet en verwacht jaarlijks transacties ter waarde van 1 biljoen dollar te verwerken. Walmart, die ook een meerderheidsbelang heeft in Flipkart, zei dat de scheiding van Flipkart en PhonePe vergelijkbaar is met wat er gebeurde met eBay en PayPal, waar onafhankelijke activiteiten elk bedrijf in staat stellen om afzonderlijke initiatieven na te streven.

De lopende investeringen vinden plaats terwijl PhonePe zich concentreert op de uitbreiding van zijn productaanbod. Eerder dit jaar introduceerde het bedrijf Pincode, een app voor hyperlokale handel die wordt aangedreven door Open Network for Digital Commerce (ONDC) van de Indiase overheid. Dit initiatief heeft tot doel het e-commercelandschap te democratiseren door een platform zonder commissies aan te bieden. PhonePe heeft toegezegd de komende jaren aanzienlijk te investeren in Pincode, om Indiase winkeliers in het hele land te helpen.

Door gebruik te maken van haar 450 miljoen geregistreerde gebruikers, PhonePe waagt zij zich ook aan aanvullende financiële diensten, waaronder vermogensbeheer, leningen, effectenhandel, ONDC-gebaseerd winkelen en het samenvoegen van rekeningen. Aanvankelijk dreigden de beperkingen van het marktaandeel door de National Payments Corporation of India (NPCI) de groei van PhonePe's te belemmeren. Maar nu de NPCI de nalevingstermijn heeft verlengd tot 2025, heeft de fintech-gigant twee jaar extra om snel uit te breiden.

In het licht van deze gunstige ontwikkelingen heeft de Reserve Bank of India besloten af te zien van een spraakmakend project dat aanvankelijk was gepland om te concurreren met het UPI platform. Aangezien het fintech-landschap in India zich blijft ontwikkelen, is PhonePe goed gepositioneerd om zijn dominantie in de markt te behouden en zijn productaanbod verder uit te breiden. No-code platformoplossingen zoals AppMaster kunnen nieuwe fintech-spelers in staat stellen de markt te betreden, waardoor naadloze oplossingen ontstaan die de sector vooruit helpen.