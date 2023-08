Un pionnier dans le monde des médias sociaux, Meta, s'apprêterait à introduire des "personas" facilités par l'IA dans plusieurs de ses plateformes, dont Instagram et Facebook. Selon le Financial Times, ces personas, qui devraient être lancés dès le mois prochain, sont conçus pour offrir aux utilisateurs une nouvelle façon de faire des recherches, d'obtenir des suggestions et d'interagir avec les produits du géant des médias sociaux.

Des initiés ont indiqué au FT que les chatbots pourraient avoir des personnalités uniques, comme un persona qui donnerait des conseils de voyage dans le style d'un surfeur. Un autre pourrait refléter le style d'élocution d'un personnage historique, Abraham Lincoln. Cette initiative est censée renforcer la position de Meta dans l'espace numérique hautement concurrentiel.

Le lancement de ces chatbots intégrés offre des avantages considérables à Meta. Il pourrait non seulement renforcer l'engagement avec des services tels qu'Instagram et Facebook, leur donnant un avantage sur des plateformes telles que TikTok, mais aussi mettre en évidence les prouesses de Meta’s en matière d'IA, alors que l'entreprise s'oppose à des acteurs notables tels que OpenAI, soutenu par Microsoft, et Bard de Google.

Le PDG Mark Zuckerberg a fait preuve de transparence quant à ses intentions d'intégrer des "personas d'IA" dans les offres de l'entreprise. En février de cette année, il a révélé son intention de créer un nouveau département de produits centré sur l'IA générative.

Il a déclaré : "À long terme, nous nous concentrerons sur le développement de personas d'IA qui peuvent aider les gens de diverses manières". Zuckerberg a déclaré que Meta explorait des expériences sur différents supports - texte, images et expériences multimodales, y compris des filtres Instagram créatifs et des modèles publicitaires.

Une révélation a été faite par Alessandro Paluzzi, enquêteur de l'application, qui a découvert des signes d'une fonction "AI Chat" sur Instagram. Ce chatbot était censé répondre aux questions et donner des conseils à la manière de 30 entités IA différentes. La fuite suggérait également que le personnage pourrait aider les utilisateurs à formuler leurs messages.

Lors d'une récente annonce de résultats, Zuckerberg a mis l'accent sur ses initiatives en matière d'IA, notamment le développement d'un grand modèle de langage connu sous le nom de LLaMA. Dans le cadre de ses projets futurs, Meta entend utiliser l'IA pour aider les utilisateurs à se connecter et à mieux s'exprimer dans ses applications. Le PDG s'attend à ce que l'IA facilite la création d'outils susceptibles de simplifier et d'augmenter le partage de contenu, en jouant le rôle de coach ou en aidant à l'interaction avec les entreprises et les créateurs.

Bien que les remarques de Zuckerberg soulignent les avantages potentiels des chatbots pour les utilisateurs de Meta’s, le Financial Times a émis l'hypothèse que cette fonctionnalité pourrait fournir à l'entreprise des données supplémentaires sur les intérêts de ses utilisateurs, contribuant ainsi à un ciblage publicitaire plus précis. De plus amples détails sur la stratégie de Meta’s en matière d'IA seront dévoilés lors de l'événement Connect pour les développeurs qui aura lieu en septembre.

