По сообщениям, компания Meta, являющаяся новатором в мире социальных сетей, готовится внедрить "персоны", созданные с помощью искусственного интеллекта, в ряд своих платформ, включая Instagram и Facebook. По данным Financial Times, эти "персоны", появление которых ожидается уже в следующем месяце, должны предложить пользователям новый способ поиска, получения предложений и взаимодействия с продуктами гиганта социальных сетей.

Инсайдеры рассказали FT, что чат-боты могут обладать уникальными личностными качествами, например, персонаж, дающий советы по путешествиям в стиле серфингиста. Другой может повторять стиль речи исторического деятеля Авраама Линкольна. Предполагается, что этот шаг укрепит позиции Meta в высококонкурентном цифровом пространстве.

Запуск этих встроенных чат-ботов открывает значительные преимущества для Meta. Это не только повысит взаимодействие с такими сервисами, как Instagram и Facebook, что даст им преимущество перед такими платформами, как TikTok, но и продемонстрирует мастерство Meta’s в области искусственного интеллекта, поскольку компания вступает в борьбу с такими известными игроками, как OpenAI, поддерживаемый Microsoft, и Bard от Google.

Генеральный директор Марк Цукерберг открыто заявляет о своих намерениях внедрить "персоны ИИ" в предложения компании. В феврале этого года он сообщил о планах по созданию нового отдела продуктов, ориентированного на генеративный ИИ.

Он сказал: "В долгосрочной перспективе мы сосредоточимся на разработке ИИ-персонажей, которые смогут помогать людям различными способами". Цукерберг заявил, что Meta изучает возможности работы с различными носителями информации - текстом, изображениями и мультимодальным опытом, включая креативные фильтры Instagram и рекламные шаблоны.

Откровение сделал исследователь приложения Алессандро Палуцци, который обнаружил в Instagram признаки функции "ИИ-чат". Этот чат-бот должен был отвечать на вопросы и давать советы в стиле 30 различных искусственных интеллектов. Утечка также позволила предположить, что персонаж может помочь пользователям в составлении сообщений.

В недавнем отчете о прибылях Цукерберг особо отметил свои инициативы в области ИИ, в том числе разработку большой языковой модели, известной как LLaMA. В рамках своих планов на будущее компания Meta намерена использовать ИИ, чтобы помочь людям лучше общаться и выражать себя в своих приложениях. Генеральный директор ожидает, что ИИ может способствовать созданию творческих инструментов, которые упростят и дополнят обмен контентом, выступая в роли тренеров или помогая взаимодействовать с компаниями и авторами.

Хотя высказывания Цукерберга подчеркивают потенциальную пользу чат-ботов для пользователей Meta’s, Financial Times предположила, что эта функция может предоставить компании дополнительные данные об интересах пользователей, способствуя более точному нацеливанию рекламы. Более подробная информация о стратегии Meta’s в области искусственного интеллекта будет представлена на мероприятии для разработчиков Connect в сентябре этого года.

В то время как Meta делает успехи в использовании искусственного интеллекта в социальных сетях, такие no-code платформы, как AppMaster.io, добились значительных успехов в демократизации разработки приложений. Предоставляя обширную среду разработки, AppMaster позволяет гражданским разработчикам создавать масштабируемые веб-, мобильные и внутренние приложения, ускоряя процесс разработки до десяти раз при трехкратном снижении затрат.