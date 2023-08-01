Sosyal medya dünyasında çığır açan Meta, Instagram ve Facebook'u da içeren birçok platformuna yapay zeka destekli "kişileri" tanıtmaya hazırlandığı bildiriliyor. Financial Times'a göre, bir sonraki ay piyasaya sürülmesi beklenen bu karakterler, kullanıcılara sosyal medya devinin ürünlerini aramak, öneriler almak ve bunlarla etkileşim kurmak için yeni bir yol sunmak üzere tasarlandı.

İçeridekiler, sohbet robotlarının sörfçü tarzında seyahat ipuçları veren bir kişi gibi benzersiz kişiliklere sahip olabileceğini FT ile paylaştı. Bir diğeri, tarihsel figür Abraham Lincoln'ün konuşma tarzını yansıtabilir. Bu hareketin, Meta'nın son derece rekabetçi dijital alandaki konumunu artırdığı söyleniyor.

Bu yerleşik sohbet robotlarının lansmanı, Meta için önemli avantajların kilidini açar. Bu, yalnızca Instagram ve Facebook gibi hizmetlerle etkileşimi artırmakla kalmayıp, onlara TikTok gibi platformlar üzerinde bir avantaj sağlamakla kalmadı, aynı zamanda şirket, Microsoft tarafından desteklenen OpenAI ve Google'dan Bard gibi önemli oyuncularla karşı karşıya geldiği için Meta's AI hünerini de sergiledi.

CEO Mark Zuckerberg, 'AI kişiliklerini' şirketin tekliflerine dahil etme niyeti konusunda şeffaftı. Bu yılın Şubat ayında, üretici yapay zekaya odaklanan yeni bir ürün departmanı kurma planlarını açıkladı.

"Uzun vadede, insanlara çeşitli şekillerde yardımcı olabilecek AI karakterleri geliştirmeye odaklanacağız" dedi. Zuckerberg, Meta metin, resim ve yaratıcı Instagram filtreleri ve reklam kalıpları dahil olmak üzere çok modlu deneyimler gibi farklı ortamlardaki deneyimleri araştırdığını belirtti.

Instagram'da bir "AI Chat" özelliğinin işaretleriyle karşılaşan uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi tarafından bir açıklama yapıldı. Bu chatbot, sorguları yanıtlamak ve 30 farklı yapay zeka varlığı tarzında tavsiyeler vermek için lanse edildi. Sızıntı ayrıca, kişinin mesajları çerçevelemede kullanıcılara yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Yakın tarihli bir kazanç duyurusunda Zuckerberg, LLaMA olarak bilinen geniş bir dil modelinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere AI girişimlerini vurguladı. Meta'nın gelecek planlarının bir parçası olarak, insanların uygulamalarında bağlantı kurmalarına ve kendilerini daha iyi ifade etmelerine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanmayı amaçlıyor. CEO, yapay zekanın içerik paylaşımını basitleştirip artırabilen, koçluk yapan veya işletmeler ve içerik oluşturucularla etkileşime yardımcı olan yaratıcı araçları kolaylaştırabilmesini bekliyor.

Zuckerberg'in açıklamaları, sohbet robotlarının Meta's kullanıcılarına potansiyel faydalarının altını çizse de Financial Times, bu özelliğin şirkete kullanıcılarının ilgi alanları hakkında daha fazla veri sağlayabileceğini ve daha kesin reklam hedeflemesine katkıda bulunabileceğini tahmin etti. Meta's AI stratejisi hakkında daha fazla ayrıntı, bu Eylül ayındaki Connect geliştirici etkinliğinde açıklanacak.

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