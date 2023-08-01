据报道，社交媒体领域的开拓者Meta 正准备在其包括 Instagram 和 Facebook 在内的几个平台上引入人工智能 "角色"。据《金融时报》报道，这些 "角色 "预计最早将于下月发布，旨在为用户提供一种全新的搜索方式，获取建议，并与这家社交媒体巨头的产品进行互动。

内部人士向《金融时报》透露，这些聊天机器人可能具有独特的个性，比如一个角色可以用冲浪者的风格提供旅游建议。另一个聊天机器人可能会模仿历史人物亚伯拉罕-林肯（Abraham Lincoln）的说话风格。据说，此举将提高 Meta 在竞争激烈的数字领域的地位。

这些内置聊天机器人的推出为Meta 带来了巨大优势。它不仅能提高 Instagram 和 Facebook 等服务的参与度，使其比 TikTok 等平台更具优势，而且还能展示Meta’s 的人工智能实力，因为该公司与微软支持的OpenAI 和谷歌的 Bard 等著名公司展开了激烈的竞争。

公司首席执行官马克-扎克伯格（Mark Zuckerberg）对于将 "人工智能角色 "纳入公司产品的意图一直很透明。今年 2 月，他透露了成立一个以生成式人工智能为中心的新产品部门的计划。

他说："从长远来看，我们将专注于开发能以各种方式帮助人们的人工智能角色。扎克伯格表示，Meta ，正在探索不同媒介的体验--文字、图片和多模式体验，包括创意Instagram滤镜和广告模式。

应用程序调查员亚历山德罗-帕卢齐（Alessandro Paluzzi）透露，他在 Instagram 中发现了 "人工智能聊天 "功能的迹象。这个聊天机器人被吹捧为能以 30 种不同人工智能实体的风格回答询问和提供建议。泄露的信息还表明，该角色可以帮助用户构思信息。

扎克伯格在最近的一份财报公告中强调了他们的人工智能计划，包括开发一个被称为 LLaMA 的大型语言模型。作为 Meta 未来计划的一部分，它的目标是利用人工智能帮助人们在应用程序中更好地联系和表达自己。这位首席执行官希望人工智能能促进创造性工具的发展，从而简化和增强内容共享，充当教练或协助与企业和创作者的互动。

虽然扎克伯格的讲话强调了聊天机器人对Meta’s 用户的潜在好处，但《金融时报》猜测，这一功能可以为公司提供更多关于用户兴趣的数据，有助于更精准地进行广告定位。有关Meta’s 人工智能战略的更多细节将在今年 9 月的 Connect 开发者大会上公布。

在Meta 大步利用人工智能为社交媒体服务的同时，AppMaster.io no-code 等平台也在应用开发民主化方面取得了重大进展。通过提供广泛的开发环境，AppMaster ，公民开发者可以创建可扩展的网络、移动和后台应用程序，以三倍的成本将开发过程加快十倍。