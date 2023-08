Un pioniere nel mondo dei social media, Meta, si starebbe preparando a introdurre delle "personas" facilitate dall'intelligenza artificiale in molte delle sue piattaforme, tra cui Instagram e Facebook. Secondo il Financial Times, queste personas, che dovrebbero essere rilasciate già il mese prossimo, sono progettate per offrire agli utenti un nuovo modo di effettuare ricerche, ricevere suggerimenti e interagire con i prodotti del gigante dei social media.

Alcuni addetti ai lavori hanno rivelato al FT che i chatbot potrebbero avere personalità uniche, come ad esempio un personaggio che fornisce consigli di viaggio nello stile di un surfista. Un altro potrebbe rispecchiare il modo di parlare di un personaggio storico, Abraham Lincoln. Si dice che questa mossa sia volta ad aumentare la posizione di Meta nello spazio digitale altamente competitivo.

Il lancio di questi chatbot incorporati offre vantaggi significativi a Meta. Potrebbe non solo aumentare il coinvolgimento con servizi come Instagram e Facebook, dando loro un vantaggio su piattaforme come TikTok, ma anche mettere in mostra l'abilità dell'intelligenza artificiale di Meta’s mentre l'azienda si scontra con attori importanti come OpenAI, sostenuto da Microsoft, e Bard di Google.

L'amministratore delegato Mark Zuckerberg è stato trasparente riguardo alle sue intenzioni di incorporare "personaggi AI" nelle offerte dell'azienda. A febbraio di quest'anno ha rivelato l'intenzione di creare un nuovo dipartimento di prodotti incentrato sull'IA generativa.

Ha dichiarato: "A lungo termine, ci concentreremo sullo sviluppo di IA personas che possano aiutare le persone in vari modi". Zuckerberg ha dichiarato che Meta sta esplorando esperienze su diversi supporti: testo, immagini ed esperienze multimodali, compresi i filtri creativi di Instagram e i modelli pubblicitari.

Una rivelazione è stata fatta dal ricercatore di app Alessandro Paluzzi, che ha riscontrato segni di una funzione "AI Chat" in Instagram. Questo chatbot è stato definito in grado di rispondere alle domande e fornire consigli nello stile di 30 diverse entità AI. La fuga di notizie suggeriva anche che il personaggio avrebbe potuto aiutare gli utenti a inquadrare i messaggi.

In un recente annuncio sui guadagni, Zuckerberg ha sottolineato le sue iniziative in materia di AI, tra cui lo sviluppo di un modello linguistico di grandi dimensioni noto come LLaMA. Nell'ambito dei piani futuri di Meta, l'azienda intende utilizzare l'intelligenza artificiale per aiutare le persone a connettersi ed esprimersi meglio nelle sue app. Il CEO prevede che l'IA possa facilitare gli strumenti creativi che possono semplificare e aumentare la condivisione dei contenuti, agendo come coach o assistendo nell'interazione con le aziende e i creatori.

Sebbene le osservazioni di Zuckerberg sottolineino i potenziali vantaggi dei chatbot per gli utenti di Meta’s, il Financial Times ha ipotizzato che questa funzione potrebbe fornire all'azienda ulteriori dati sugli interessi dei suoi utenti, contribuendo a un targeting pubblicitario più preciso. Maggiori dettagli sulla strategia di Meta’s AI saranno svelati in occasione dell'evento Connect per gli sviluppatori che si terrà a settembre.

