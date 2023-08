Um pioneiro no mundo das redes sociais, Meta, está alegadamente a preparar-se para introduzir "personas" facilitadas por IA em várias das suas plataformas que incluem o Instagram e o Facebook. Com lançamento previsto para o início do próximo mês, estas personas foram concebidas para oferecer aos utilizadores uma nova forma de pesquisar, obter sugestões e interagir com os produtos do gigante das redes sociais, de acordo com o Financial Times.

Os especialistas partilharam com o FT que os chatbots podem ter personalidades únicas, como uma persona que dá dicas de viagem ao estilo de um surfista. Outro poderia refletir o estilo de falar de uma figura histórica, Abraham Lincoln. Esta iniciativa tem como objetivo reforçar a posição da Meta no espaço digital altamente competitivo.

O lançamento destes chatbots incorporados traz vantagens significativas para Meta. Poderá não só aumentar o envolvimento com serviços como o Instagram e o Facebook, dando-lhes uma vantagem sobre plataformas como o TikTok, mas também mostrar as proezas da IA da Meta’s, uma vez que a empresa está a competir com intervenientes notáveis como a OpenAI, apoiada pela Microsoft, e o Bard da Google.

O diretor executivo Mark Zuckerberg tem sido transparente quanto às suas intenções de incorporar "personas de IA" nas ofertas da empresa. Em fevereiro deste ano, revelou planos para a criação de um novo departamento de produtos centrado na IA generativa.

Ele disse: "A longo prazo, vamos concentrar-nos em desenvolver personas de IA que possam ajudar as pessoas de várias maneiras". Zuckerberg afirmou que Meta está a explorar experiências em diferentes meios - texto, imagens e experiências multimodais, incluindo filtros criativos do Instagram e padrões de anúncios.

Uma revelação foi feita pelo investigador de aplicações Alessandro Paluzzi, que encontrou sinais de uma funcionalidade 'AI Chat' no Instagram. Este chatbot foi apresentado para responder a perguntas e fornecer conselhos no estilo de 30 entidades de IA diferentes. A fuga de informação também sugeria que a pessoa poderia ajudar os utilizadores a enquadrar as mensagens.

Num recente anúncio de resultados, Zuckerberg enfatizou as suas iniciativas de IA, incluindo o desenvolvimento de um modelo de linguagem de grande dimensão conhecido como LLaMA. Como parte dos planos futuros da Meta, ela pretende usar a IA para ajudar as pessoas a se conectarem e se expressarem melhor em seus aplicativos. O CEO espera que a IA possa facilitar ferramentas criativas que simplifiquem e aumentem a partilha de conteúdos, actuando como treinadores ou ajudando na interação com empresas e criadores.

Apesar de as observações de Zuckerberg sublinharem os potenciais benefícios dos chatbots para os utilizadores do Meta’s, o Financial Times conjecturou que esta funcionalidade poderia fornecer à empresa mais dados sobre os interesses dos seus utilizadores, contribuindo para uma segmentação mais precisa dos anúncios. Mais pormenores sobre a estratégia de IA do Meta’s serão revelados no seu evento para programadores Connect, em setembro.

